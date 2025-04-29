الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأمن الإسرائيلي يفحص طردا مشبوها وصل إلى مكتب نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن بدأت بفحص طرد مشبوه وصل إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطرد أثار اشتباه الأجهزة الأمنية، ما استدعى استدعاء وحدة المتفجرات وإغلاق المنطقة بشكل مؤقت، دون الكشف عن محتوى الطرد أو الجهة التي أرسلته حتى الآن. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تهديد مباشر.


حادث سير لموكب نتنياهو في القدس

تعرض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لحادث سير دون أن يصاب بأذى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تعرض موكب رئيس الوزراء نتنياهو لحادث بالقرب من مكتبه في القدس، ولم يصب رئيس الوزراء بأذى".

وأشارت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية إلى أن الموكب اصطدم بدراجة نارية قرب مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية.

وذكرت أن نتنياهو كان قد غادر مراسم أقيمت في ذكرى الجنود القتلة حينما تعرض موكبه للحادث.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" فإن إحدى سيارات الموكب اصطدمت بالدراجة النارية.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية "تدرس التفاصيل المتعلقة بالحادث" دون مزيد من التفاصيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأمن الاسرائيلي طردا مشبوها نتنياهو مكتب نتنياهو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
ads

الأكثر قراءة

وزير التعليم يقرر اعتبار غدا الأربعاء أجازة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

تعليم الجيزة: تأجيل الامتحانات الشهرية إلى الأحد المقبل بجميع المدارس

عودة علي معلول، قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

ثلوج وعاصفة ترابية، الأرصاد تكشف أكثر المحافظات تضررا بـ المنخفض الخماسيني

الزمالك يرفض رسميا إجراء التحقيق مع زيزو في مقر اتحاد الكرة

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من رئيس البرلمان عن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: هذا مدخل التيارات المتشددة لتكفير الأمة (فيديو)

تفسير رؤية الطواف حول الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من جميع المشاكل

خالد الجندي يوضح الفارق بين الانتماء والولاء وعلاقتهم بالتضحية والإخلاص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية