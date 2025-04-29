الأمن الإسرائيلي يفحص طردا مشبوها وصل إلى مكتب نتنياهو

أعلنت مصادر أمنية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن بدأت بفحص طرد مشبوه وصل إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الطرد أثار اشتباه الأجهزة الأمنية، ما استدعى استدعاء وحدة المتفجرات وإغلاق المنطقة بشكل مؤقت، دون الكشف عن محتوى الطرد أو الجهة التي أرسلته حتى الآن. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو تهديد مباشر.



حادث سير لموكب نتنياهو في القدس

تعرض موكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لحادث سير دون أن يصاب بأذى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تعرض موكب رئيس الوزراء نتنياهو لحادث بالقرب من مكتبه في القدس، ولم يصب رئيس الوزراء بأذى".

وأشارت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية إلى أن الموكب اصطدم بدراجة نارية قرب مكتب رئيس الوزراء في القدس الغربية.

وذكرت أن نتنياهو كان قد غادر مراسم أقيمت في ذكرى الجنود القتلة حينما تعرض موكبه للحادث.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" فإن إحدى سيارات الموكب اصطدمت بالدراجة النارية.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية "تدرس التفاصيل المتعلقة بالحادث" دون مزيد من التفاصيل.

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