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ثقافة وفنون

آمال ماهر وأصالة الأبرز، تفاصيل الألبومات النسائية المزمع طرحها بالفترة المقبلة

أصالة وآمال ماهر،
أصالة وآمال ماهر، فيتو

تشهد الساحة الغنائية، خلال الأيام المقبلة طرح ألبومات لباقة من أبرز النجمات في مصر وخارجها ومن أبرزهم “آمال ماهر والسورية أصالة نصري”.
 

10 أغاني، آمال ماهر تستعد لطرح ألبوم حاجة غير خلال أيام

تستعد النجمة أمال ماهر لطرح أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يأتي بعنوان حاجة غير، وذلك خلال أيام على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

ويتضمن ألبوم آمال ماهر الجديد “حاجة غير”  10 أغاني متنوعة ما بين الدراما والرومانسي وتتعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومنهم الموزع الموسيقي عمرو الخضري والشاعر محمود عليم.  

وينتظر الجمهور ألبوم النجمة السورية أصالة نصري، الذي من المقرر طرحه قريبًا بعدما انتهت من تسجيل أغنياته، والتي تم تسجيل البعض منها لدى إستوديو مهندس الصوت ماهر صلاح. وتتعاون فيه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات. ومن أبرز أغانى الألبوم: كلام فارغ، ضريبة البعد، اكتفاء بالنفس، وما وحشتكش، العنب الساقع، حوسة إيه دي، أحبك أكرهك، أنا هنساك، حبة حبة، مش وحشة.

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد مع عدد من صناع المزيكا، منهم محمود عليم، منة القيعي، كلازا، مصطفى حدوته، أحمد المالكي، مصطفى العسال، محمد عبد المجيد. كما تضمن الألبوم أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل.

 

وبدأت الفنانة كارمن سليمان، تحضيرات ألبومها الجديد تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم كارمن سليمان الجديد 

وتتعاون كارمن سليمان في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم عمرو الخضري وعمرو الشاذلي، بالإضافة إلي الشاعر عمرو المصري والشاعر عمر عبده علي وغيرهم.

 

كما تواصل الفنانة لطيفة تجهيز ألبومها الجديد، الذي من المفترض أن يطرح قريبًا على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب. 

 

وانتهت لطيفة من تسجيل أغنية جديدة من أحدث ألبوماتها المقرر طرحه قريبا، وهي من تأليف الشاعر محمود عليمً.

 

ألبوم لطيفة مفيش ممنوع

وطرحت لطيفة في وقت سابق ألبوم "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغانٍ، صورتها جميعًا بطريقة الفيديو كليب.

وتعاونت لطيفة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، كما تعاونت مع كبار المخرجين في تصوير الكليبات، ومنهم وليد ناصيف الذي صور لها 6 كليبات بالذكاء الاصطناعي Ai، وأغنيتين مع شريف ترحيني، وأغنيتين مع جميل جميل المغازي.

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