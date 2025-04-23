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خارج الحدود

إسقاط مسيرة مجهولة وتعطيل موكبه 12 دقيقة، هل تعرض نتنياهو لمحاولة اغتيال في القدس؟

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أصدر ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، بيانا توضيحيا حول سبب تأخر موكبه لمدة 12 دقيقة عن موعد وصوله برفقة زوجته سارة، إلى مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست المزعومة.

تحليق مسيرة مجهولة فوق موكب نتنياهو

وقال ديوان رئيس حكومة الاحتلال، إن موكب نتنياهو، تأخر لفترة وجيزة قبيل وصوله إلى مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في القدس، وذلك بناء على تعليمات من الأجهزة الأمنية، عقب رصد طائرة مسيرة مجهولة في المنطقة.

وأضاف بيان ديوان نتنياهو، أنه بعد التحقق من عدم وجود خطر على حياته، وجهت التعليمات بمواصلة الطريق واستكمال السير إلى موقع المراسم.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أوردت في خبر عاجل قبل قليل، أن "نتنياهو تأخر عن حضور تجمع ياد فاشيم في ذكرى الهولوكوست بسبب الاشتباه بوجود طائرة  مسيرة".

تعطيل موكب نتنياهو 12 دقيقة عن حفل الهولوكوست 

وتابعت الصحيفة العبرية: "تأخر نتنياهو وزوجته سارة 12 دقيقة عن دخول الحفل الافتتاحي لإحياء ذكرى الهولوكوست في ياد فاشيم". 

ورغم نفى مكتب نتنياهو، ترددت أنباء عن إسقاط مسيرة كانت تحلق بالقرب من موكب نتنياهو، وذلك من قبل حراسه".

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

فيما قال منظم الحفل، إن السبب هو "مسألة أمنية"، لكن رئيس الموساد ورئيس هيئة الأركان ومفوض الشرطة حضروا الحفل بالفعل - الذي حضره رئيس جهاز الشاباك رونين بار أيضًا".

وانتظر الحاضرون في حفل الهولوكوست وصول نتنياهو لدقائق طويلة، لأنهم ظنوا أنه سيصل قبل دقائق قليلة من بدء الحفل. وفي حوالي الساعة 8:04 مساء، وصل إلى ساحة الاحتفال، ومن هناك توجه مباشرة إلى غرفة الانتظار - حيث بقي حتى دخل إلى الجمهور وأخذ مكانه من دون مصافحة صف الشخصيات البارزة.

وفي كلمته خلال مراسم ذكرى المحرقة، قال نتنياهو: "سنقضي على حماس ولن تقوم خلافة إسلامية لا في الجنوب ولا في الشمال ولا في يهودا والسامرة".

وزعم نتنياهو، أن "الضغط العسكري على حماس سيتواصل"، وتعهد بـ"إعادة جميع الرهائن، والنصر على حماس، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

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