ترامب يضغط على نتنياهو بشأن إدخال المساعدات لغزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو موضوع غزة، مشيرا الى انه طلب منه سلوكا جيدا تجاه القطاع.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ضغط على رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن مساعدات غزة.

وأوضح ترامب إنه يهتم بتوفير الغذاء والدواء لقطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن حصيلة شهداء غزة، إلى 51,439 شهيدا، و117,416 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

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