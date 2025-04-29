أول تعليق من رابطة النقاد الرياضيين بعد اتهام الصحفيين بإلقاء زجاجات المياه على كولر

عقد المكتب التنفيذي لـ رابطة النقاد الرياضيين اجتماعًا طارئًا لمناقشة اتهام الصحفيين بالاعتداء على السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي السابق، عقب مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي.

وقالت رابطة النقاد الرياضيين في بيان رسمي: “تابع المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على مدار الأيام الماضية ومنذ انتهاء مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي، كل ما يثار حول واقعة الاعتداء على المدرب السويسري مارسيل كولر بزجاجات المياه الفارغة، ومحاولات البعض توجيه اتهامات القيام بهذا الفعل للزملاء الصحفيين الحاضرين للقاء من مقصورة ستاد القاهرة".

وأضافت رابطة النقاد الرياضيين: “خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب التنفيذي، تم مشاهدة جميع الفيديوهات المنشورة التي وصلت إليه لرؤية المشهد سواء من أرض الملعب أو من زوايا مختلفة لمعرفة مرتكب هذا الفعل المرفوض شكلا وموضوعا، إلا أن جميع الفيديوهات المنشورة لم تثبت إدانة أي صحفي، وأوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن جميع المقذوفات جاءت من مدرجات الجماهير المجاورة لمقصورة الصحفيين”.

وتابعت الرابطة: “ورغم ما تكشفه بوضوح هذه الفيديوهات حول من أين قذفت هذه الزجاجات تجاه كولر، إلا أنه تم رصد العديد من المحاولات لبعض الشخصيات على توجيه اتهامات للسادة الصحفيين بما يحمل إساءة غير مقبولة".

واصلت رابطة النقاد الرياضيين: "ورغم ذلك، لا ينكر المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بأن هناك سلبيات كثيرة فى مسألة حضور الصحفيين للمباريات وكذلك المؤتمرات الصحفية التى تعقبها، وقد بذلنا جهودا كثيرة وطرقنا أبواب الهيئات المسئولة عن التنظيم بداية من رابطة الأندية، وكذلك أصحاب المسئولية عن حماية مقصورة الصحفيين من تواجد أى عناصر دخيلة، وتقدمنا بمقترحات لوجود منسق إعلامى فى مباريات الدورى وعقدنا دورات تدريبية وتم تجهيز كوادر مدربة لذلك، ولكن نظرا لعدم التعاون من الجهات المتصلة لم يتم تنفيذ شيئ.

واختتمت رابطة الأندية بيانها: “ومن هذا المنطلق يهيب المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بضرورة تعاون جميع الجهات المختصة سواء وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الكرة ورابطة الأندية والشركة الأفريقية المسئولة عن تنظيم المباريات، وذلك من أجل وضع أسس واضحة لطريقة استخراج تصاريح دخول المباريات لمن يستحق فقط، وكذلك حماية مقصورة الصحفيين من الدخلاء، وأن تتحمل كل جهة مسؤوليتها فى هذا الأمر، لتسهيل مهمة الصحفي الرياضي والقضاء على مثل هذه السلبيات وتسهيل مهمة عمل الصحفيين الرياضيين دون أن يندس بينهم من يسيئ إليهم”.



كولر يطير إلى سويسرا اليوم بعد انتهاء علاقته بالنادي الأهلي

ويطير إلى سويسرا، اليوم، مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق بعد انتهاء علاقته مع القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة بتروجت غدا في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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