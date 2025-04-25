جماهير الاهلي تلقي زجاجات المياه على مارسيل كولر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير النادي الأهلي وهي تلقى زجاجات المياه على مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد وداع بطولة دوري ابطال افريقيا من الدور نصف النهائي بعد التعادل مع نظيره صن داونز، 1/1 في المباراة التي اقيمت بينهم علي استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عيب كدا يا اهلويه شكلنا وحش في القاره 😉😂

جماهير الاهلي تعتدي علي كولر بالزجاجات بعد الخروج من افريقيا 😂 pic.twitter.com/IwcaSsDVjt — 2️⃣𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹Zamalek 🏹 Forever (@Ahmed_Z_F) April 25, 2025

ومن المقرر أن يعلن الاهلي إقالة مارسيل كولر خاصه وان إدارة الفريق تبحث العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا وطاهر محمد.

خط الهجوم: جراديشار.

تشكيل صن داونز ضد الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا- موداو- موكوينا- ليبوسا.

خط الوسط: أدامز- لوكاس ريبيرو- مارسيلو أليندي- موديبا.

خط الهجوم: ماتيوس- ثابيلو مورينا.

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