عماد النحاس يقرر ضم لاعب حرس الحدود السابق لجهازه المعاون بالأهلي

قرر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضم عبد الرحمن فاروق لاعب فريق حرس الحدود السابق إلي جهازه المعاون للقلعة الحمراء.

والجدير بالذكر أن عبد الرحمن فاروق المنضم حديثا للجهاز الفني للنادي الأهلي هو شقيق عبد الله فاروق لاعب المارد الأحمر السابق.

وكان عماد النحاس تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت خلفا للمدرب الراحل مارسيل كولر لحين تعاقد الأحمر من مدير فني أجنبي جديد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق النادي الأهلي مع بتروجيت غدا الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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