توجيهات عاجلة من محافظ بورسعيد بشأن عربات " فرزة القمامة "

أصدر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد تعليماته بالتنسيق مع شرطة المرافق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة عربات " فرزة القمامة " خلال عبورها من منافذ المحافظة في خطوة تهدف للقضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي.

اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، فيتو



وكان قد عقد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعٱ موسعٱ، مع رؤساء الأحياء وبورفؤاد، وذلك لتقييم أداء شركة النظافة الجديدة "الشركة البريطانية لنقل وجمع المخلفات " بعد انتهاء الفترة التجريبية للشركة داخل محافظة بورسعيد والتي تم التعاقد معها في الأول من مارس الماضي، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي مستشار السيد المحافظ لشئون الأحياء، وشرطة المرافق وعدد من الإدارات المعنية بالمحافظة.

بورسعيد تحارب عربات “ فرزة القمامة”

واستعرض اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، شرحٱ من اللواء عاطف وجدي حول نتائج لجان المتابعة والرصد، لأعمال شركة النظافة خلال الشهرين الماضيين، كما تم عرض نقاط القوة والضعف للشركة ومدى قدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها خلال الفترة التجريبية، في إطار خطة المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مجال النظافة ببورسعيد، كما أكد مستشار السيد المحافظ، أنه تم الرد على أكثر من 95% من الشكاوي الخاصة بمحافظة بورسعيد والواردة لمجلس الوزراء عبر منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة.

محافظ بورسعيد تضيف شهر اضافي لشركة النظافة

وخلال اللقاء، وجه المحافظ بمد الفترة التجريبية لشركة النظافة داخل محافظة بورسعيد لشهر إضافي، بهدف إجراء تقييم شامل ودقيق لأداء الشركة، ومنحها وقتًا كافيًا للإرتقاء بمستوى العمل، والتأكد من إلتزام الشركة بالمعايير المطلوبة، وإعطاءها فرصة لتصحيح الأخطاء التي تم رصدها خلال الفترة الأولى وتحسين الأداء قبل التعاقد النهائي، موجهًا اللواء عاطف وجدي مستشار سيادته لشئون الأحياء بتقديم كامل الدعم للشركة من المعدات والإمكانيات الفنية اللازمة حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه، مع استمرار عمل لجان الرصد والمتابعة لأداء الشركة يوميٱ، كما وجه سيادته بزيادة أعداد العمالة اليومية في مختلف مناطق المحافظة، وزيادة أعداد صناديق القمامة وتوزيعها بما يتناسب مع كثافة المناطق السكنية، وتكثيف أعمال الجمع المنزلي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين مستوى النظافة.

محافظ بورسعيد يلزم المحلات بوضع صناديق قمامة

وفي سياق متصل؛ شدد المحافظ على رؤساء الأحياء وبورفؤاد، بإلزام أصحاب المحال بوضع صناديق للقمامة أمام الرصيف الخاص بمحالهم، ومتابعة هذا التكليف ميدانيٱ للتأكد من تنفيذه ضمن جهود الارتقاء بمستوى النظافة بالمحافظة.

وفي هذا الشأن، شدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية على سرعة الانتهاء من حملات التصدي لفرزة القمامة حتى تصبح محافظة بورسعيد خالية من محال وأوكار "فرزة القمامة " في أسرع وقت، وذلك ضمن جهود مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على المظهر الحضاري بالمحافظة.

كما أكد اللواء محب حبشي، على وضع آلية محكمة لمجابهة ظاهرة انتشار الدواب في شوارع المحافظة وتحديدٱ في أحياء الزهور والضواحي، وأشار إلى أنه يولي اهتمامٱ كبيرٱ بهذا الملف نظرٱ لما تم رصده من شكاوي متعددة من أبناء المحافظة فيما يتعلق بانتشار الدواب في الشوارع، ولجعل البيئة المحيطة أكثر نظافة وسلامة وأمان للمواطنين.

واختتم المحافظ اللقاء، بالتأكيد على مواصلة المجهودات التي من شأنها تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين في كافة القطاعات، مشددٱ على الأجهزة التنفيذية بأنه لن يسمح بالتهاون في حق المواطنين، وتنفيذ مطالبهم والاستجابة لشكواهم، موجهٱ بالتعاون المثمر بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، من أجل إنجاح خطط التنمية التي تشهدها المدينة الباسلة.

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