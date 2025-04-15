حملة مكثفة ببور فؤاد لضبط النباشين وإغلاق محال فرز القمامة

شنت مدينة بور فؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد حملة كبرى لمجابهة نباشين القمامة، وذلك تنفيذٱ لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لمواجهة ظاهرة فارزي القمامة، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار الحملات المكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

غلق محلات فرز القمامة ببورسعيد

هذا وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من محال فرز القمامة بسوق محمد علي ومصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

توجيهات مشددة بضبط فارزي القمامة ببورفؤاد

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

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