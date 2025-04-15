الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملة مكثفة ببور فؤاد لضبط النباشين وإغلاق محال فرز القمامة

بورفؤاد تضبط النباشين
بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

شنت مدينة بور فؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد حملة كبرى لمجابهة نباشين القمامة، وذلك تنفيذٱ لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، لمواجهة ظاهرة فارزي القمامة، حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة.

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو
بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار الحملات المكبرة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو
بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

غلق محلات فرز القمامة ببورسعيد 

هذا وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من محال فرز القمامة بسوق محمد علي ومصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر.

 

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو
بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

توجيهات مشددة بضبط فارزي القمامة ببورفؤاد 
كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو
بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو
بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو
بورفؤاد تضبط النباشين وتغلق محال فرز القمامة، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء محب حبشي بورسعيد رئيس مدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد

مواد متعلقة

رئيس مدينة الأقصر يتابع جهود رفع كفاءة الأماكن المخصصة لحاويات القمامة
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

أخبار مصر: حريق هائل بالشرابية، مهزلة مشاهير التيك توك في عزاء إبراهيم شيكا، خبر سار لأصحاب تكافل وكرامة، شعبة الذهب تحذر

الزمالك يرصد 2 مليون دولار لضم الجزائري عادل بولبينة

سرب من الطائرات الحربية الكويتية يرافق طائرة الرئيس السيسي

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

الخشب بقى فحم، صور ترصد أثار حريق مغالق الأخشاب بالشرابية

خبر سار بشأن علي معلول

خطوات الاستعلام عن الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الإثنين 14- 04- 2025

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

280 جنيها سعر كيلو النحاس الأصفر

المزيد

انفوجراف

الأهلي وبيراميدز في مهمة خاصة.. مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل  واستقرار الحياة الزوجية

هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من غيرها؟ اعرف موقف الشرع

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية