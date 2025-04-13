الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

رفع 400 طن مخلفات ونواتج هدم بطريق طلخا نبروه في الدقهلية

رفع تلال قمامة، فيتو
رفع تلال قمامة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، تنفيذ أعمال حملة النظافة المكبرة لرفع تجمعات وتراكمات القمامة ونواتج الهدم، بطريق طلخا نبروه، وتم خلالها رفع 400 طن، 

خطة شاملة لتحسين البيئة

وأشار  إلى أن هذه الأعمال تأتي إلى جانب وجود شركات النظافة التي تقوم بجمع ونقل المخلفات بمدينة طلخا، وأن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية، تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع 400 طن مخلفات بلدية ونواتج هدم بطريق طلخا نبروه

من جانبه أوضح اللواء عماد عبد الله السكرتير المساعد للمحافظة، أنه تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالإشراف على أعمال النظافة ورفع الكفاءة بمدينة طلخا، وبمتابعة  محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والأستاذ فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

رفع مخلفات بلدية وتجمعات قمامة 

وأوضح السكرتير المساعد أنه تم رفع مخلفات بلدية وتجمعات قمامة ونواتج هدم بطريق طلخا نبروه، ورفع كافة المخلفات من جانبي الطريق، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظه للارتقاء بمستوى النظافة العامة في الطرق الرئيسية بين المدن والمراكز، وقامت معدات الحملة في يومها الأول بنقل 400 طن وتستمر الحملة في أعمالها لحين الإنتهاء من رفع كفاءة الطريق بالكامل، ورفع جميع التراكمات والمخلفات.

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