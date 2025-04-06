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رفع 64 طن نواتج تطهير وتجمعات قمامة بمصرف المنصورة بالدقهلية (صور)

رفع نواتج التطهير
رفع نواتج التطهير بن سا في أجا بالدقهلية، فيتو

شن محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، جولة ميدانية اليوم لمتابعة أعمال تطهير مجرى مياه المصرف من القمامة والحشائش، ورفع 64 طنا من نواتج التطهير وتجمعات القمامة من مصرف المنصورة المستجد بقرية نوسا الغيط.

ورفع 64 طنا من نواتج التطهير وتجمعات القمامة 

تأتي الجولات الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

لا تهاون في تقصير أو إهمال أو تباطؤ في تنفيذ الخدمات

وأكد محمد الدسوقي "رئيس المركز" أنه لا تهاون في تقصير أو إهمال أو تباطؤ في تنفيذ الخدمات، وخاصة رفع تراكمات القمامة في قرى المركز،جاء ذلك في إطار رفع نواتج التطهير، والحفاظ على البيئة والنظافة العامة، وصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بحضور  محمد علي مصطفى، وعبدالفتاح شحاتة نائبًا رئيس المركز، وكامل صلاح رئيس الوحدة المحلية، ومحمد السمرى مدير إدارة المخلفات الصلبة، وحلمى شلبي مدير إدارة النظافة برئاسة المركز، ومسئول الصرف بأجا.

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