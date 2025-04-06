الأحد 06 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس مدينة العياط يستمع لشكاوى أهالي قرية كفر طرخان بشأن الخدمات العامة

كفر طرخان
كفر طرخان
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قام المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط، يرافقه محمد عبد التواب، نائب رئيس المجلس، بزيارة قرية كفر طرخان التابعة لمركز العياط اليوم الأحد، وذلك لبحث وحل مشكلة مقلب القمامة بالقرية.

 

قرارات رئيس مدينة العياط لحل مشكلات كفر طرخان

وخلال الزيارة، استمع رئيس المركز لشكاوى ومقترحات الأهالي بشأن مختلف المشكلات الخدمية، وأكد حرصه على وضع حلول فورية ومستدامة، حيث تم اتخاذ عدة قرارات تنفيذية كان من أبرزها:

صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة بطريق 53 أمام قرية كفر طرخان، بهدف تعزيز السلامة المرورية ليلًا.

تجريد الطريق السريع مصر - أسيوط الزراعي لرفع كفاءة الطريق وتحسين حركة المرور.

رفع تراكمات القمامة من مقالب القرى التابعة لوحدة الناصرية المحلية، ضمن خطة موسعة للنظافة وتحسين البيئة.


وقد لاقت الزيارة ترحيبًا واسعًا من سكان القرية، الذين عبروا عن امتنانهم للاستجابة السريعة من قبل الأجهزة التنفيذية، ووجهوا كل التحية والتقدير لفريق العمل بالوحدة المحلية بالناصرية على جهودهم الملموسة في تحسين مستوى الخدمات.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التي يقوم بها رئيس المركز لمتابعة سير العمل وتقديم حلول فورية لمشكلات المواطنين، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالقرى.

 

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