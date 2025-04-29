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رياضة

الصبروط يبحث مع لجنة الاستثمار مستجدات تطوير مراكز شباب الجيزة

الصبروط يجتمع بلجنة
الصبروط يجتمع بلجنة الاستثمار لتطوير مراكز شباب الجيزة

عقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اجتماعا مع لجنة الاستثمار بالمديرية، بحضور الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، وأعضاء  اللجنة، 
وذلك لبحث مستجدات الاستثمار في مراكز شباب الجيزة ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستهدفة.

أكد الدكتور محمود الصبروط أن المديرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة نوعية في الاستثمار الرياضي بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت انطلاقة قوية تمثلت في بدء تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية المتنوعة داخل المراكز. 

الصبروط يجتمع بلجنة الاستثمار لمناقشة مستجدات تطوير مراكز شباب الجيزة 
الصبروط يجتمع بلجنة الاستثمار لمناقشة مستجدات تطوير مراكز شباب الجيزة 

وقال: "نسعى إلى النجاح وحققنا خطوة هامة على هذاالطريق، بالعمل بجد نحو الاستثمار ونسير بثبات لنحقق المزيد من الإنجازات خدمة لشباب مصر، صناع المستقبل".

الصبروط يجتمع بلجنة الاستثمار لمناقشة مستجدات تطوير مراكز شباب الجيزة 
الصبروط يجتمع بلجنة الاستثمار لمناقشة مستجدات تطوير مراكز شباب الجيزة 

واستعرض الصبروط مع اللجنة البرنامج الزمني الموضوع حتى 30 يونيو المقبل وأن المديرية قد أنتهت من 6 مشروعات وجاري العمل على 8 مشروعات قيد التنفيذ، موزعة على عدة مراكز شباب وهي محلات تجارية في منشأة البكاري بإدارة الهرم، وقاعة مناسبات متعددة في طموه إدارة أبو النمرس، وملعب خماسي وقاعة مناسبات في برك الخيام إدارة كرداسة، وملعب خماسي في الشهيد بدر شعراوي إدارة جنوب الجيزة، وملعب خماسي في الجلاتمة إدارة منشأة القناطر، وحمام سباحة نصف أولمبي، وقاعة مناسبات ومنطقة ألعاب أطفال في الصف إدارة شباب الصف.

وأكد وكيل الوزارة على  أهمية المتابعة الدورية للانتهاء من إجراءات الطرح الاستثماري الجاري دراسته، والتعامل مع كافة الملاحظات الواردة من الإدارات الفرعية بشأن المشروعات المقترحة، مع التوجيه بتفعيلها في ضوء الضوابط والشروط المنظمة لذلك.

كما شدد على أهمية تضافر الجهود الشعبية والتنفيذية لضمان استدامة النجاحات التي تحققت، في ظل ارتفاع طموحات المواطنين في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن استغلال جميع الفرص الاستثمارية المتاحة سيسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة مراكز الشباب.

كذلك وجه بضرورة إعادة دراسة جميع المشاريع المتوقفة، والعمل على طرحها مجددًا بعد تذليل العقبات التي تواجهها، مؤكدًا أن العمل يجب أن يستمر بوتيرة عالية ودون تهاون أو تباطؤ.

 

أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين بطل المصارعة

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللاعب مصطفى حسين، بطل المصارعة، لمتابعة حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة، وبحث سبل تأهيله تمهيدًا لعودته إلى المنافسات الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع دعم الرياضيين على رأس أولوياتها، مشددًا على أن رعاية الأبطال الرياضيين تمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج والتتويج بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية.

أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة
أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة

وأوضح الوزير أنه، بالتنسيق مع اللجنة العلمية الطبية بالوزارة، تقرر عرض مصطفى حسين لاعب المصارعة على لجنة طبية متخصصة، وإعداد ملف طبي متكامل يتضمن تقييمًا دقيقًا للإصابة وخطة العلاج المناسبة، بالإضافة إلى وضع برنامج تأهيلي طبي ورياضي تحت إشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين.

أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة
أشرف صبحي يلتقي مصطفى حسين لاعب المصارعة

كما وجه الدكتور أشرف صبحي بإعداد برنامج تدريبي وتأهيلي خاص يتناسب مع حالة اللاعب الصحية ويراعي أعلى معايير التأهيل الرياضي، وذلك في إطار التجهيز للمشاركة في مراحل التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية “لوس أنجلوس 2028”. وشدد على توفير رعاية متكاملة تشمل الدعم الطبي والفني والنفسي للاعب، لضمان عودته إلى مستواه المعهود.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه بالتأكيد على أن الأبطال المصريين يمثلون ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتوفير كل سبل النجاح والتفوق لهم، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تقديم الرعاية المتكاملة للرياضيين، بما يعزز من فرص رفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية.

 

أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة 

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.

وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.

كما أشار إلى دراسة بند الـ8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.

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