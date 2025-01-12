الأحد 12 يناير 2025
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رياضة

بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام

الصبروط يتفقد حمام
الصبروط يتفقد حمام سباحة نادي حدائق الأهرام

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، حمام سباحة نادي حدائق الأهرام، والذي تم استلامه الأسبوع الماضي من لجنة الإنشاءات بالمديرية، وتكلف إنشاؤه 23 مليون جنيه.

رافق محمود الصبروط كل من المهندس محمد نافع رئيس مجلس الإدارة وإيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، المهندس صلاح سعد المدير التنفيذي للنادي ورشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، طارق قاسم مدير إدارة المنشآت والتجهيزات، خالد محمود مدير إدارة شباب الهرم.

بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام
بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام

وأثناء التفقد مر وكيل الوزارة بغرف خلع الملابس وباقي الغرف الملحقة بالحمام، حيث أشاد بتواجد بوابة خاصة لذوي القدرات والهمم وذلك تسهيلًا على المترددين منهم ودخوله كأولياء أمور أو ممارسين.

بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام
بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام

كما تابع وكيل الوزارة تفقده لباقي حمامات السباحة والأعمال داخلها وأيضًا الملاعب والمنشآت التي يتم إحلال وتجديد بعضها.

بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام
بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام

أشاد الصبروط بالتجديدات المستمرة داخل النادي فيما يخدم النشء والشباب، كما أكد على أن جميع الأعمال تعكس رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والتي تهدف إلى توفير بنية رياضية متكاملة تتيح للجميع ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومتطورة.

بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام
بتكلفة 23 مليون جنيه، الصبروط يتفقد حمام السباحة الجديد بنادي حدائق الأهرام

وشدد الصبروط على أن حمام السباحة الجديد سيتيح فرص لعدد أكبر من الشباب لتنمية مهاراتهم في رياضة السباحة، وسيكون داعمًا لاكتشاف ورعاية المواهب في هذه الرياضة المهمة،كما يعزز البنية التحتية بالإضافة إلى باقي المنشآت.

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

فيما شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية FASU وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للرياضة الجامعية FISU، في اجتماعات لجنة التطوير للاتحاد الدولي، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي أمس، والتي تقام علي هامش إقامة دورة الألعاب العالمية الجامعية في مدينة تورينو بإيطاليا، خلال الفترة من 10 وحتى 25 يناير الحالي.

وخلال مشاركته باجتماع لجنة التطوير، ألقى الدكتور أشرف صبحي الضوء على استراتيجية تطوير الرياضة الجامعية الأفريقية من حيث عدد الأنشطة المستحدثة المقرر إدراجها في خطة مسابقات الاتحاد، وتطوير الجانب الفني والإداري، وافتتاح مكتب الاتحاد الأفريقي في مصر، وتطوير وسائل التواصل مع مفردات الرياضة الجامعية الأفريقية، وتطوير الهياكل التنظيمية المساعدة، وإضافة عدد جديد من العضوية للدول التي لازالت لم تشترك بالاتحاد، كما ألقي الضوء علي تطوير مشاركة الفتاة الأفريقية في النشاط الجامعي الذي يعتبر بوابة تطوير الرياضة المسائية الأفريقية.
 

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية
أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

وزارة الرياضة تنهي ترتيبات إقامة بعثة منتخب الناشئات بالكاميرون

فيما أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، تنسيق الوزارة خلال الساعات الماضية مع وزارة الخارجية واتحاد الكرة المصري، لإنهاء  كافة الترتيبات الخاصة بإقامة بعثة منتخب مصر الوطني للناشئات لكرة القدم في الكاميرون، وذلك في اطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية
أشرف صبحي يشارك في اجتماع لجنة التطوير للرياضة الجامعية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وجه المسؤولين بالوزارة للتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني ابو ريده، وقد تم بالفعل تسكين بعثة منتخب مصر وتغيير الفندق وفقا لرؤية الجهاز الفني لضمان توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تضمن للاعبين والجهاز الفني تقديم أفضل أداء.

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الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي محمود الصبروط نادي حدائق الأهرام

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