برقية تهنئة من مجلس النواب للرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العمال.

تهنئة مجلس النواب للرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

وقال: يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أن أتوجه إليك، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.

إنجازات مصر في المشروعات التنموية في الفترة الأخيرة

وتابع: وبهذه المناسبة أؤكد أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، في ظل ظروف صعبة تواجهها مصر والعالم، هي معجزة تنموية بأي مقياس اقتصادي، شارك في صناعتها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء وتنمية جمهوريتنا الجديدة، وتلبية تطلعات الشعب المصري العظيم في العيش الكريم.

جهود الرئيس السيسي في الارتقاء بمنظومة العمل

وأعرب عن كل الشكر والعرفان، لما تقدمونه على الدوام من اهتمام كبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج، والدعم الكامل لعمال مصر، والارتقاء بأوضاعهم، مختتما: كل عام وبلادنا قوية عظيمة بسواعد أبنائها المخلصين، وكل عام وانتم بخير.

الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

أعلن وزير العمل محمد جبران، أن يوم الخميس المقبل الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مِثلّي هذا الأجر.

منح المخاطبين بقانون العمل إجازة بمناسبة عيد العمال

وأصدرت "الوزارة"، الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، وعليه يلتزم رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة، ومديري مديريات العمل - كلٌ في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا "الكتاب" في مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.

ويأتي هذا "الكتاب" تنفيذًا لحكم المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على: "يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يَصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالعمل ".

وفي ضوء صدور قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد التي تُعتبر إجازة بأجر كامل للعمال.

وتقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال مصر، سواعد الوطن، وبناة الجمهورية الجديدة داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة على مصر، بالخير والمزيد من التنمية والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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