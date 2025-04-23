البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بجميع البنوك، يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، بمناسبة عيد العمال.

تعطيل العمل بجميع البنوك

وقال البنك المركزي في بيان له: “بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025”.



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