يزداد البحث من قبل المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس.

موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس

وبشأن موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025



- الخميس ١ مايو

عيد العمال

- الخميس ٥ يونيو

وقفة عيد الأضحى المبارك



- الجمعة ٦ يونيو - الإثنين ٠٩ يونيو

عيد الأضحى المبارك



- الخميس ٢٦ يونيو

رأس السنة الهجرية



- الإثنين ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو



- الأربعاء ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢



- الخميس ٠٤ سبتمبر

المولد النبوي الشريف



- الإثنين ٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس، فيتو

إجازات شهر أبريل 2025

ويصل عدد أيام إجازات شهر أبريل 2025 إلى 11 يوم، بما في ذلك يومي العطلة الأسبوعية “الجمعة، والسبت”، على النحو التالي:



الاثنين 1 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.

الاثنين 2 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.

الجمعة 4 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

السبت 5 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

الجمعة 11 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

السبت 12 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

الجمعة 18 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

السبت 19 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء 1982 وعطلة نهاية الأسبوع.

السبت 26 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

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