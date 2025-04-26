السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس

إجازة عيد العمال
إجازة عيد العمال 2025، فيتو

يزداد البحث من قبل المواطنين والموظفين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص حول، موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس. 

موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس 

وبشأن موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون الخميس الموافق 1 مايو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال.

الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2025


- الخميس  ١ مايو

عيد العمال

- الخميس  ٥ يونيو

وقفة عيد الأضحى المبارك


- الجمعة  ٦ يونيو - الإثنين ٠٩ يونيو

عيد الأضحى المبارك


- الخميس ٢٦ يونيو

رأس السنة الهجرية


- الإثنين ٣٠ يونيو

ثورة ٣٠ يونيو


- الأربعاء ٢٣ يوليو

ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢


- الخميس ٠٤ سبتمبر

المولد النبوي الشريف


- الإثنين  ٦ أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس، فيتو
موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس، فيتو

إجازات شهر أبريل 2025

 

ويصل عدد أيام إجازات شهر أبريل 2025 إلى 11 يوم، بما في ذلك يومي العطلة الأسبوعية “الجمعة، والسبت”،  على النحو التالي:

 
الاثنين 1 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.
الاثنين 2 أبريل 2025: إجازة عيد الفطر المبارك.
الجمعة 4 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
السبت 5 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
الجمعة 11 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
السبت 12 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
الجمعة 18 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
السبت 19 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.
الاثنين 21 أبريل 2025: إجازة شم النسيم.
الجمعة 25 أبريل 2025: إجازة عيد تحرير سيناء 1982 وعطلة نهاية الأسبوع.
السبت 26 أبريل 2025: عطلة نهاية الأسبوع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد إجازة عيد العمال 2025 للموظفين وطلاب المدارس اجازة رسمية مدفوعة الاجر اجازة عيد العمال 2025 الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركات قطاع الاعمال العام وحدات الإدارة المحلية موعد إجازة عيد العمال مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

استمرار العمل بميناء الإسكندرية في الإجازات لتقليل زمن الإفراج الجمركي (صور)

البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال

قانون الخدمة المدنية، الحالة التى يسقط فيها حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية

الخميس 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
ads

الأكثر قراءة

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

الأهلي يعلن اليوم مصير كولر بعد الوداع الإفريقي

500 ألف يورو فاتورة فك الارتباط بين الأهلي وكولر

مصدر بالأهلي: كولر لن يقود الفريق أمام بتروجت الأربعاء

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

ترامب: قد نضطر إلى شن هجوم على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي

خدمات

المزيد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 26-4-2025 بالأسواق

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بارتكاب معصية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية