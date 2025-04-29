وزير الداخلية في عيد العمال: سيظل العمل ركيزة جوهرية في بناء الحضارات

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقيتي تهنئة لكل من محمد جبران وزير العمل، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.

تهنئة لوزير العمل

جاء في برقية وزير الداخلية إلى وزير العمل: "يسعدني وهيئة الشرطة أن نُعرب ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال.



واضاف وزير الداخلية سيظل العمل ركيزة جوهرية في بناء الحضارات الإنسانية وبلوغ الإنجازات، ويأتي احتفالنا السنوي بتلك المناسبة تجسيدًا لقيمة ومكانة عمال مصر، ودورهم في ترسيخ مقومات التنمية والازدهار، ونسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد لمسيرة العمل الوطني، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".



واختتم برقيته قائلًا: "وكل عام وأنتم بخير".

تهنئة لرئيس اتحاد نقابات عمال مصر

كما بعث وزير الداخلية برقية مماثلة عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال فيها: "بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يُسعدني أن نبعث لكم، ولأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء، بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات.

ونحن نحتفي بعمال مصر رمزًا للعطاء والأداء المتفاني من أجل دفع مسيرة العمل الوطني نحو الارتقاء، نتوجه لهم في مختلف مواقعهم بتحية تقدير واعتزاز على جهدهم المبذول من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية تتحقق فيه الآمال والطموحات".

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