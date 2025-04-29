سيكو سيكو والحريفة يغيران خريطة السينما المصرية!

معظم جيلنا والجيل الذي يليه مباشرةً يتذكر حكاية الفيلم الظاهرة إسماعيلية رايح جاي، بطولة المطرب الشاب وقتها محمد فؤاد مع الوجوه الصاعدة محمد هنيدي وحنان ترك وخالد النبوي، تأليف أحمد البيه وإخراج الراحل كريم ضياء الدين..

الذي غير تمامًا خريطة السينما المصرية في نهاية التسعينيات، ومهد الطريق لظهور جيل من المضحكين الجدد وشباب السينما بزعامة محمد هنيدي، ثم علاء ولي الدين وهاني رمزي ومحمد سعد وأحمد السقا، والذين سيطروا على السينما وشباك التذاكر لسنوات طويلة وحققوا إيرادات قياسية.



فعلى سبيل المثال لا الحصر حصد إسماعيلية إيرادات خرافية بلغت 18 مليون جنيه أي ما يوازي 270 مليون جنيه بحساب التضخم وسعر الدولار حاليًا، إذا ما علمنا أن سعر الدولار وقتها كان 3 جنيهات و40 قرشا! وأتبعه في العام التالي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية محققًا 27 مليون جنيه أو نحو 400 مليون بالأسعار الحالية أيضًا! وهو ما يجعل هذين الفيلمين الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية حتى الآن وليس فيلم ولاد رزق 3 الذي جنى 260 مليون جنيه!

التاريخ يعيد نفسه

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد مرة أخرى مع فيلمي الحريفة 2، وسيكو سيكو، والإثنان من بطولة مجموعة من الشباب الصاعدين، فالأول حقق 128 مليون جنيه والثاني اقترب من حصد 150 مليونًا، ومازال أمامه المزيد في الأسابيع القادمة، ما يجعله بعيدًا عن إسماعيلية رايح جاي وصعيدي في الجامعة الأمريكية بعد حساب أسعار التضخم والدولار حاليًا، في المرتبة الثانية بين الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد ولاد رزق 3 !..

رغم أن أبطاله من الوجوه الشابة الصاعدة والتي ليس لها تاريخ فني خاصةً في السينما! عصام عمر وطه دسوقي ومخرجه يقدم أول أفلامه السينمائية بعد مسلسل وحيد هو بالطو، عمر المهندس حفيد الراحل العظيم فؤاد المهندس!

على خطى إسماعيلية وصعيدي

هناك عدد من الأسباب تجعلني أرشح فيلمي الحريفة وسيكو سيكو للسير على خطى إسماعيلية رايح جاي وصعيدي في الجامعة الأمريكية، وإعادة هيمنة وسيطرة سينما الشباب على شباك التذاكر والساحة السينمائية من جديد، مثلما فعل هنيدي ورفاقه من قبل وهي:



أولًا: تشابه بعض الظروف بين جيل هنيدي وجيل نور النبوي وأحمد غزي وعصام عمر وطه دسوقي، من حيث سيطرة مجموعة محددة بعينها من النجوم الكبار على السينما وشباك التذاكر.. عادل إمام ونادية الجندي ونور الشريف ومحمود عبد العزيز وأحمد زكي، في مقابل كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد حلمي وأحمد السقا في الوقت الحالي والذين يتقاضون أجورًا فلكية!

ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة للدفع بوجوه صاعدة لا تحصل على أجور ضخمة تجذب الجمهور المتعطش دوما لكل ما هو جديد، لتجديد دماء السينما من ناحية ولكسر احتكار النجوم الكبار لشباك التذاكر من ناحية أخرى.



ثانيا: نوعية وتصنيف أفلام هنيدي ورفاقه وأفلام النجوم الشباب الجدد واحدة وهي الكوميديا، وهو أكثر النوعيات التي يقبل عليها جمهور السينما وأغلبه من الشباب، خاصةً في ظل الأوضاع الصعبة التي نعاني منها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية! حيث تمثل الأفلام الكوميدية عملية تنفيس وتخفيف واستراحة من التفكير في هذه الأوضاع.



ثالثًا: التحدي والمنافسة والفوز والصعود هي التيمة المشتركة تقريبًا في فيلمي إسماعيلية وصعيدي وفيلمي الحريفة وسيكو سيكو وهي التيمة التي يعشقها جمهور السينما خاصةً الشباب والبسطاء منه وهم الغالبية والذين يحلمون بالنجاح والوصول إلى الثراء والرفاهية.

مفاجأة سيكو سيكو

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم الشباب المغمور الحريفة واقتراب إيراداته من 80 مليون جنيه! لم يتوقع الغالبية أن ينال الجزء الثاني منه نفس النجاح، الذي كان في رأيهم مجرد طفرة عابرة، ولكن المنتج طارق الجنايني وأبطال وصناع الفيلم كانوا واثقين من النجاح والإيرادات المرتفعة، وبالفعل تجاوز هذا الفيلم الجزء الأول منه بكثير حاصدًا أكثر من 128 مليون جنيه..

ليعلن مرة أخرى أن هناك موجة لسينما الشباب قوية قادمة لتغيير خريطة السينما وموازين القوى فيها! ومن ثم سرعان ما جاء فيلم سيكو سيكو ليؤكد تماما هذا الاتجاه، بحصده الإيرادات الأعلى منذ فيلم ولاد رزق 3 والتي اقتربت من 150 مليون جنيه حتى كتابة هذه السطور! ومرشحة للزيادة بنحو 20 أو 30 مليونًا لو استمر بنفس معدل الإيرادات اليومية حتى موسم عيد الأضحى المقبل بعد نحو 5 أسابيع..

وقد حصد الفيلم المفاجأة ما يقرب من 60 مليون جنيه في أسبوعه الأول بعيد الفطر! ودفع بأبطاله من الفنانين الشباب إلى الصفوف الأولى بين نجوم الشباك، مثلما فعل فيلما إسماعيلية رايح جاي وصعيدي في الجامعة الأمريكية قبل أكثر من 25 عامًا! الفيلم بطولة طه دسوقي وعصام عمر وعلي صبحي وتارا عماد وخالد الصاوي وديانا هشام وباسم سمرة، تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج أحمد بدوي.

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