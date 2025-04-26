30 رسالة وأمنية لنجوم وصناع الدراما الرمضانية!

الفن وسنينه

بعد انتهاء ماراثون الدراما التليفزيونية في شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا بالخير والبركات في الأعوام المقبلة إن شاء الله وبعد أن استعرضنا، حصاد أعمال هذا الشهر، وكشفنا من وجهة نظرنا عن الرابحين والخاسرين في كافة فروع العمل الفني.. التمثيل، الكتابة، الإخراج، الإنتاج، الغناء، التصوير، المونتاج، الديكور، الملابس إلى آخره..

فإننا رأينا أن نتمم هذا الحصاد بتوجيه 30 رسالة وأمنية إلى نجوم وصناع هذه الدراما الرمضانية بعدد أيام الشهر الفضيل، بعضها يحمل ثناءا وتشجيعًا وشكرًا والبعض الآخر يأتي في صورة عتاب رقيق قصده التوجيه والإصلاح والبناء.

كبار المنتجين

1- تميزت دراما رمضان 2025 بعرض عدد قليل جدًا من الأعمال المتميزة ذات الإنتاج الكبير، نتمنى زيادتها في الأعوام المقبلة بحول الله مثل جودر والنص وظلم المصطبة، حتى تحدث عملية الارتقاء بالشكل والمضمون الذي وجه به الرئيس في حفل إفطار القوات المسلحة.

2- نتمنى أن يستوعب جيدًا المنتجون وصناع الدراما توجيهات الرئيس الخاصة، بضرورة البحث عن الخلطة المناسبة لتقديم دراما هادفة تعلي القيم النبيلة وترفض الترويج للعنف والجريمة والأشياء السلبية التي ازدادات بصورة غير مسبوقة هذا العام!

فتحي وغزي وآمين ودياب

3- فتحي عبد الوهاب: أكثر النجوم تميزا وتألقًا في رمضان 2025 بمسلسل ظلم المصطبة.. أنت أستاذ فن التمثيل وعنوان للإبداع في كل دور تجسده.

4- أحمد غزي: في قهوة المحطة.. نجم قادم بقوة في السنوات القليلة المقبلة ليحتل الصفوف الأولى.

5- أحمد أمين: عندما يكون الفنان مثقفًا يعرف جيدًا قيمة الفن ودوره في المجتمع، فيحترم نفسه وجمهوره.. فيصبح الكل وليس النص!

6- دياب: أنت تمتلك طاقات ومواهب أكبر مما أظهرت حتى الآن، رغم أنك واحد من أكثر الفنانين إبداعًا بمسلسل قلبي ومفتاحه.

بيومي وضياء وأشرف وعزب

7- بيومي فؤاد: تؤكد مرة أخرى أنك ممثل من العيار الثقيل في قهوة المحطة، رجاءً ابتعد عن الأدوار الكوميدية الساذجة في الأفلام! فنحن بحاجة إلى موهبتك.

8- ضياء عبد الخالق: أثبت فعلًا أن الإبداع والتألق ليس له علاقة بحجم الدور.. كنت مدهشا حقًا في قهوة المحطة.

8- أشرف عبد الباقي: نعم أنت ممثل جيد جدًا ولست مجرد نجم كوميديا.. أحييك على دورك الصعب في مسلسل قلبي ومفتاحه.

10- محمود عزب: أنت فين من زمان؟ جسدت دور العاشق الولهان لجارته في قلبي ومفتاحه بتمكن شديد وصدق وشجن.. تحية لك وللمخرج الكبير تامر محسن الذي اكتشفك.

حميدة ومالك ودسوقي وشاهين

11- محمود حميدة: 'الدهن في العتاقي' قدت فريق الممثلين الشباب بمنتهى الاقتدار فأخرجوا أفضل ما لديهم بمسلسل ولاد الشمس.

12- أحمد مالك: بدأت في مرحلة النضج الفني والتنوع في الأدوار.. استمر.

13- طه دسوقي: أنت أحد أبرز نجوم رمضان هذا العام.. إحساس عالٍ وصدق وتمكن من الأدوات.. ننتظر المزيد.

14- محمد شاهين: تستحق كل تحية وتقدير على قبولك دور بهذه الجرأة والحساسية بمسلسل لام شمسية.

ريهام وانتصار ومي وهالة

15- ريهام عبد الغفور: تستحقين أن تكوني الأفضل هذا العام بلا منازع.. صدق وإحساس وعفوية وإبداع غير مسبوق بدور غاية في الصعوبة بمسلسل ظلم المصطبة.

16- انتصار: نضج وتألق غير عادي ب 3 أدوار مختلفة في آن واحد.. لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا الممثلات الكبيرات فقط.

17- مي عز الدين: الأدوار الرومانسية المفتقدة بشدة تليق بكِ تمامًا.. تألقتِ في قلبي ومفتاحه.

18- هالة صدقي: جسدتي مشهد لقاءك لأول مرة بولدك المفقود لمدة 20 عامًا بمسلسل قهوة المحطة، تستحقين عليه أرفع جائزة في التمثيل.

السقا وهنيدي ومكي وسعد وشعبان

19- أحمد السقا: انتبه السيارة ترجع إلى الخلف بسرعة! أنقذ نفسك قبل فوات الأوان!

20- محمد هنيدي: قدمت واحدا من أسوأ المسلسلات في رمضان!.. لا ترتكن لتاريخك وابحث عن أعمال تليق بسنك وقدراتك.

21- أحمد مكي: استبشرنا خيرًا عندما أعلنت خروجك أخيرًا من عباءة الكبير أوي بـ الغاوي، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فلم تحسن الاختيار! أعد المحاولة.

22- عمرو سعد: أحسبك ممثلا جيدا فماذا دهاك لكي تعتقد أن التمثيل عبارة عن زعيق وصوت عالٍ؟! هذه بركات المخرج محمد سامي!



23- مصطفى شعبان: جميل أن تحاول تغيير جلدك ولكنك لم تتمكن من اللهجة الصعيدية في حكيم باشا! نصيحة كفاك تشبهًا بالعملاق الراحل نور الشريف فالفرق شاسع جدًا!

إلهام وغادة وياسمين

24- إلهام شاهين: جانبك الصواب في قبول العمل مع المخرج محمد سامي! فقد جعلك تمثلين بمنطقة في الصراخ والزعيق والعين والحاجب!

25- غادة عبد الرازق: المقارنة بالطبع لا تجوز مع العظيمة الراحلة تحية كاريوكا! لماذا هذا الأداء الأوفر تمامًا؟! “أنت ممثلة تقيلة”.

26- ياسمين صبري: أعترف بحدوث تقدم في مستوى تمثيلك ولكن ما زال أمامك الكثير لتصبحي ممثلة جيدة.. استمري.

كمال ومريم وإسلام وكريم

27- عبد الرحيم كمال: أنت الأفضل بين المؤلفين حاليًا.. أخشى أن تأخذك مشاكل الرقابة والعمل الحكومي من مهمتك الأساسية والأهم كمبدع كبير.

28- مريم نعوم: خالص التحية والتقدير على كتابة المسلسل الجريء جدًا لام شمسية.



29- إسلام خيري: ما شاء الله خطواتك سريعة ومحسوبة جدًا في عالم الإخراج جعلتك بين الأهم والأفضل.. إلى المزيد.

30- كريم الشناوي: أنت أحد أبرز جيل المخرجين الشباب الذين يعطوننا أمل في مستقبل أفضل للفن المصري.. لام شمسية نموذجا.

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