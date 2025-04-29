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خارج الحدود

شركة الكهرباء في البرتغال تعلن عودة جميع محطات الطاقة الفرعية للعمل

البرتغال، فيتو
البرتغال، فيتو

 أعلنت شركة الكهرباء في البرتغال عودة جميع محطات الطاقة الفرعية للعمل وضخ الطاقة بعد فترة توقف طوال أمس، وفق ما أوردت قناة العربية.

 

انقطاع كبير للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية

 وقد عادت الأضواء إلى الحياة في إسبانيا والبرتغال يوم الثلاثاء بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب في القطارات والمصاعد بينما فقد الملايين هواتفهم واتصالهم بالإنترنت.

وأعلنت شركة الكهرباء (REE) أن الكهرباء عادت إلى ما يقرب من 90% من إسبانيا صباح الثلاثاء.

وعادت الكهرباء إلى مدريد والعاصمة البرتغالية.

 

شائعات عن هجمات إلكترونية

لم ينج من الانقطاع سوى جزء صغير من شبه الجزيرة، التي يقطنها نحو 60 مليون نسمة، ورغم عدم تأكيد سبب قاطع، انتشرت التكهنات بسرعة عبر تطبيقات المراسلة، بما في ذلك شائعات عن هجمات إلكترونية.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو: إن المصدر "على الأرجح في إسبانيا".

وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن "جميع الأسباب المحتملة" قيد التحليل، وحذر الجمهور من "التكهن" خشية انتشار معلومات مضللة.

 

 6.2 مليون أسرة من أصل 6.5 مليون أسرة في البرتغال عادت إليها الكهرباء

وقال سانشيز: إن نحو 15 جيجاوات من الكهرباء - أي أكثر من نصف الطاقة المستهلكة  - "اختفت فجأة" في حوالي خمس ثوان.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء في البرتغال: إن 6.2 مليون أسرة من أصل 6.5 مليون أسرة في البلاد عادت إليها الكهرباء بحلول صباح الثلاثاء.

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