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آخر تطورات أزمة انقطاع الكهرباء في إسبانيا

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في اسبانيا، فيتو

أعلنت لشركة المشغلة للكهرباء في إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، عودة التيار بنسبة تزيد على 99% في جميع أنحاء البلاد، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية في نبأ عاجل.

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

وكانت إسبانيا والبرتغال قد شهدت أمس انقطاعًا كهربائيًا واسع النطاق أدى إلى شلل في البنية التحتية الحيوية، مما أثر على ملايين السكان وتسبب في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل والاتصالات والخدمات العامة وتعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات.

وقبل وقت سابق اعلنت  الشركة (آر إي إي) المشغلة لـ  شبكة الكهرباء في إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي  إلى ما يقرب من 90 في المئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.

 

 

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