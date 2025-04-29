عودة التيار الكهربائي لأوروبا.. سبب مجهول وراء شل الحياة هناك.. تبادل الاتهامات بين إسبانيا والبرتغال.. وحوادث مماثلة سببها الحمل الزائد

بعد أكثر من 24 من قطع التيار الكهربائي، تمكنت كلٌّ من إسبانيا والبرتغال من استعادة التيار الكهربي صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء ذلك بعد انقطاع واسع أوقف المطارات والنقل العام وعلق العمليات بالمستشفيات.

كما أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في إعلان إسبانيا حالة الطوارئ، بينما نشرت 30 ألف شرطي، وعقدت الحكومتان اجتماعات طارئة، وأرجعت البرتغال المشكلة لإسبانيا، فيما أشارت إسبانيا لانفصال شبكتها مع فرنسا.

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

البداية شهدت إسبانيا والبرتغال أمس انقطاعًا كهربائيًا واسع النطاق أدى إلى شلل في البنية التحتية الحيوية، مما أثر على ملايين السكان وتسبب في اضطرابات كبيرة في وسائل النقل والاتصالات والخدمات العامة وتعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات.

جاء ذلك قبل أن تعلن الشركة (آر إي إي) المشغلة لشبكة الكهرباء في إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى ما يقرب من 99 في المئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.

أسباب الانقطاع وتبادل الاتهامات بين إسبانيا والبرتغال

وانقطاع الكهرباء بهذا الحجم نادر للغاية في أوروبا.

ولم يتّضح السبب حتى الآن، إذ أشارت البرتغال إلى أن المشكلة نشأت في إسبانيا، بينما ألمحت إسبانيا إلى انفصال في الشبكة مع فرنسا.

تداعيات الانقطاع على البنية التحتية والخدمات

وكان لانقطاع الكهرباء آثار واسعة النطاق، حيث علقت مستشفيات في مدريد وقطالونيا بإسبانيا جميع أعمالها الطبية الروتينية، لكنها استمرّت في استقبال المرضى ذوي الحالات الحرجة باستخدام مولدات كهربائية احتياطية.

دور المغرب في إنقاذ إسبانيا

ووجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الشكر للمغرب وفرنسا اللذين يزودان جنوب وشمال إسبانيا بالكهرباء حاليا.

فرنسا أم هجوم إلكتروني

كما كشفت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، السبب وراء تعطل الكهرباء الذي تسبب بقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال، مشيرة إلى أن السبب وراء تعطل الكهرباء ناجم عن انقطاع في نظام ربط الكهرباء الأوروبي عبر فرنسا.

وسلطت مصادر إعلامية في البرتغال الضوء على انقطاعات الكهرباء الأخيرة، طارحة احتمالًا بأن تكون مرتبطة بهجوم إلكتروني، ما قد ينجم عنه مخاطر جسيمة تواجه بنيتنا التحتية.

وتحصل إسبانيا على الكهرباء من فرنسا والمغرب بموجب اتفاقيات الربط الكهربائي، والذي ساهم في التخفيف من آثار انقطاع الكهرباء.

مصير المفاعلات النووية السبعة في إسبانيا بعد انقطاع الكهرباء

وأعلن مجلس السلامة النووية في إسبانيا، أمس الإثنين، أن المفاعلات النووية السبعة في البلاد في حالة آمنة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وتوقفت 4 مفاعلات عن العمل تلقائيا بعد الانقطاع، وبعد ذلك تم تشغيل مولدات الطوارئ.

وأضاف المجلس أن مولدات الطوارئ بدأت العمل أيضا في 3 مفاعلات توقفت لفترة عن العمل للحفاظ على سلامتها.

وتحصل إسبانيا على حوالي 43 في المئة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بينما تمثل الطاقة النووية 20 في المئة، ويمثل الوقود الأحفوري ومصادر أخرى حوالي 23 في المئة، وفقا لمركز أبحاث الطاقة "إمبر".

كيف بدأت الأزمة؟

بدأ الانقطاع حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي. وشمل الانقطاع معظم أنحاء إسبانيا والبرتغال، بالإضافة إلى أجزاء من جنوب فرنسا.

تسبب الانقطاع في توقف خدمات النقل العام، بما في ذلك مترو مدريد وبرشلونة، وتعطل حركة القطارات وإشارات المرور، مما أدى إلى ازدحام مروري واسع.

وحتى الآن، لم تحدد السلطات السبب الدقيق للانقطاع، لكنّ المعهد الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا فتح تحقيقًا لاحتمال تعرض الشبكة لهجوم إلكتروني.

من جانبها، قالت مصادر حكومية في البرتغال إن سبب الانقطاع قد يكون ناتجًا عن المشكلة في شبكة الكهرباء الإسبانية، مستبعدًا أن تكون الشبكة في البرتغال مصدر العطل.

وقالت شركة "ريد إليكتريكا" الإسبانية: إنّ الشبكة تعرضت لما يسمى "صفر النظام الكهربائي"، وهو انهيار كامل في شبكة الكهرباء، وأعلنت أن استعادة الخدمة قد تستغرق ما بين 6 إلى 10 ساعات.

شلل تام في إسبانيا بسبب انقطاع الكهرباء

وأدى الانقطاع إلى تعطيل عمليات الدفع الإلكتروني وازدحام أمام أجهزة الصراف الآلي.

كما توقفت بعض الفعاليات الرياضية مثل بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

وفي وقت سابق، صرح رئيس شبكة الكهرباء في إسبانيا أن استعادة الطاقة قد تستغرق ما بين ست إلى عشر ساعات

المفوضية الأوروبية تدخل على خط الأزمة

من جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إنها على اتصال بإسبانيا والبرتغال بشأن الوضع، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة إكس إنه "لا توجد مؤشرات على أي هجوم سيبراني". - "لا يمكن التكهن" - قال مدير العمليات في شركة الكهرباء الإسبانية إدواردو برييتو "لا نستطيع التكهن في الوقت الراهن بأسباب" الانقطاع، لكن العمل جار لتحديد مصدره.

وأضاف أن أعمال الصيانة جارية، لكن إعادة التيار ستستغرق ما بين ست وعشر ساعات "إذا سارت الأمور على ما يرام".

حوادث قطع التيار الكهربائي مماثلة في أوروبا

وانقطاع التيار الكهربائي بهذا الحجم نادر الحدوث في أوروبا. ففي عام 2003، تسبّبت مشكلة في أحد خطوط الطاقة الكهرومائية بين إيطاليا وسويسرا في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية لمدة 12 ساعة تقريبًا.

وفي عام 2006، تسبب الحمل الزائد على شبكة الكهرباء في ألمانيا في انقطاع الكهرباء في أجزاء من البلاد، وفي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وحتى المغرب.

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