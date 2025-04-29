استاد هيئة قناة السويس يستضيف الاجتماع الفنى لمنتخبي تنزانيا وجنوب أفريقيا (صور)

شهدت قاعة المؤتمرات باستاد هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الفني لمنتخبي تنزانيا وجنوب أفريقيا قبل فعاليات مباراة الغد، والتي تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباريات المجموعة الأولى

ويستضيف استاد هيئة قناة السويس، في محافظة الإسماعيلية، مباريات المجموعة الأولى مجموعة منتخب مصر لمدة أسبوعين.

جانب من فعاليات الاجتماع الفني، فيتو

المؤتمر الفني، فيتو

مجموعة منتخب مصر

ويتواجد منتخب الشباب في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: (زامبيا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا).

الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يقود الجهاز الفني للمنتخب أسامة نبيه المدير الفني ومعه فى الجهاز المعاون كل من: حمادة أنور مدير المنتخب وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي ومحمد أكمل طبيب.

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

قائمة منتخب الشباب

ضمت قائمة منتخب مصر للشباب 26 لاعبا، وهم: عبد المنعم تامر وأحمد محمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى، يوسف عبد الحفيظ ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومحمد ابراهيم ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد وأحمد وحيد وسيف الدين عصام سفاجا ومحمد عاطف ومحمد عبد الله وعمر أسامة وأحمد شرف وعمرو بيبو وعمر خضر ومحمد رأفت ومهند محمد وعمرو فتحي ومحمد هيثم ومحمد زعلوك.

جانب من فعاليات الاجتماع الفني، فيتو

جانب من فعاليات المؤتمر، فيتو

اجتماع منتخبي تنزانيا وجنوب أفريقيا، فيتو



والمعروف أن الجولة الأولى فى المجموعة انتهت بفوز منتخب مصر على منتخب جنوب أفريقيا بهدف مقابل لاشيء فى المباراة التى اأقيمت في استاد القاهرة فى افتتاح البطولة، بينما تعادل منتخب سيراليون ومنتخب زامبيا سلبيا بدون اهداف فى المباراة التى اقيمت بينهم على استاد هيئة قناة السويس.

المنتخب المصرى يتصدر البطولة برصيد 3 نقاط.

ترتيب مجموعة مصر:

1- مصر 3 نقاط "مباراة"

2- زامبيا نقطة "مباراة"

3- سيراليون نقطة "مباراة"

4- تنزانيا دون نقاط

5- جنوب أفريقيا دون نقاط "مباراة"

نتائج مجموعة مصر

زامبيا - سيراليون 0 / 0

مصر - جنوب أفريقيا 1 / 0



مواعيد مباريات منتخب الشباب المتبقية

30 أبريل.. سيراليون - مصر.. التاسعة مساء

3 مايو.. مصر - زامبيا.. التاسعة مساء

9 مايو.. تنزانيا - مصر.. التاسعة مساء





مجموعات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما

المجموعة الأولي: مصر - زامبيا -سيراليون - تنزانيا.

المجموعة الثانية: نيجيريا- تونس - كينيا - المغرب.

المجموعة الثالثة: السنغال- إفريقيا الوسطي - الكونغو الديمقراطية- غانا.

ويتأهل أول منتخبان في كل مجموعة إلى ربع النهائي بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث.

كما يتأهل من البطولة 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.



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