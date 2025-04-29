مصرع خمسيني وطفل في حادثي غرق بالدقهلية

لقي شخص في العقد الخامس من عمره مصرعه غرقا بترعة البدالة مركز المنصورة، فيما غرق طفل في العقد الأول من عمره بترعة ميت العامل في محافظة الدقهلية.

كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بـ غرق شخص في مياه إحدى الترع أمام كوبري البدالة التابعة لمركز المنصورة، ووفاة طفل في ترعة ميت العامل مركز أجا.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادثين، وتبين مصرع محمود مصطفى شهاب 50 عاما مقيم البدالة مركز المنصورة غرقا لعدم إجادته السباحة، والعثور على طفل 8 سنوات بدون ملابس، ووجدت الملابس على جانب الترعة بميت العامل مركز أجا.

تحرر عن ذلك المحضرين اللازمين، وتم نقل جثمان المسن لمستشفى المنصورة، وجثمان الطفل لمستشفى أجا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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