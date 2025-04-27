تصادم مروع بالشرقية.. إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح (فيديو وصور)

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وسيارتين ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية حفنا بمركز بلبيس ونتج عن الحادث اصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حصلت “فيتو” على مقطع فيديو لحادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص أعلى الطريق الإقليمي فيما انتقلت نحو 20 سيارة إسعاف لنقل ضحايا الحادث.

اللقطات الأولى لحادث تصادم الإقليمي بالشرقية،فيتو

نزيف الأسفلت مستمر..اصابة 17 شخصا في حادث تصادم مروع في بلبيس

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 17 شخصًا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

اللقطات الأولى لحادث تصادم الإقليمي بالشرقية،فيتو

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل (تريلا) وسيارتين ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية حفنا بمركز بلبيس وتم تقديم العلاجات اللازمة فيما تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

اللقطات الأولى لحادث تصادم الإقليمي بالشرقية،فيتو

حوادث طرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

اللقطات الأولى لحادث تصادم الاقليمي بالشرقية،فيتو

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.