البابا تواضروس من وارسو: الكنيسة تقدم رسالة حب وسلام للعالم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدم رسالة حب وسلام، وتعيش وسط الشعب في كل تفاصيل حياته، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الكنائس تعززها الخبرات المشتركة والحوار اللاهوتي.

البابا تواضروس يزور رئيس أساقفة وارسو

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رئيس أساقفة وارسو للكنيسة الكاثوليكية، المطران أدريان چوزيف غالباس، في بازيليك يوحنا المعمدان، بالعاصمة البولندية وارسو.

واصطحب المطران غالباس، قداسة البابا والوفد المرافق له في جولة داخل البازيليك، إحدى أعرق كنائس وارسو التي تعود إلى القرن التاسع عشر، شملت تفقد السراديب التاريخية التي تضم قبور رؤساء الأساقفة ورجال الكنيسة.

وانتقل الوفد إلى مقر رئيس الأساقفة المجاور للكاتدرائية، حيث أعرب المطران غالباس عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن الرسالة المسيحية تهدف إلى الحفاظ على القيم الروحية وتعميق معرفة الله.

من جانبه، عبر البابا تواضروس عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات الكنسية لتعزيز التقارب بين الطوائف المسيحية، إلى جانب الحوار اللاهوتي، وقدم عرضًا لتاريخ الكنيسة القبطية التي تأسست عام 68 ميلاديًا على يد القديس مارمرقس، مؤكدًا أنها كنيسة قائمة على المحبة الحقيقية والعيش المشترك بين الراعي والرعية.

وأشار البابا تواضروس إلى دور الكنيسة في خدمة المجتمع من خلال برامج متعددة تشمل فئات الشباب والعمال والسيدات والمهنيين، لافتًا إلى أن الكنيسة تهتم بالرعاية الروحية والاجتماعية والإنسانية على حد سواء، وتولي أهمية خاصة لإعداد المقبلين على الزواج بالتنسيق مع الدولة.

كما تطرق إلى الاحتفالات الكبرى التي تشهدها الكنيسة في أعياد القديسين مثل السيدة العذراء والقديس مارجرجس، لافتًا إلى وجود أكثر من 300 راهبة بدير القديسة دميانة يخدمن وسط الشعب بمحبة وصمت.

وأكد قداسته أن المسيحيين في مصر يعيشون في علاقات طيبة مع كافة أطياف المجتمع، ومع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر الشريف، مؤكدًا أن "المحبة لا تسقط أبدًا"، وأنها أساس السلام الحقيقي.

وتحدث البابا عن الهجوم الذي تعرضت له الكنائس عام 2013 في بداية خدمته كبطريرك، مشيرًا إلى أن كلمته آنذاك: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، كانت مفتاح حفظ السلام، مؤكدًا أن الحكومة أعادت بناء جميع الكنائس المتضررة بأفضل صورة.

وفي ختام كلمته، عبّر البابا تواضروس عن شكره لهذه الزيارة، داعيًا الجانب البولندي إلى زيارة مصر لاكتشاف كنائسها وأديرتها الغارقة في نور المحبة، فيما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية في ختام اللقاء.

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