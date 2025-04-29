الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس من وارسو: الكنيسة تقدم رسالة حب وسلام للعالم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدم رسالة حب وسلام، وتعيش وسط الشعب في كل تفاصيل حياته، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الكنائس تعززها الخبرات المشتركة والحوار اللاهوتي.

البابا تواضروس يزور رئيس أساقفة وارسو

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رئيس أساقفة وارسو للكنيسة الكاثوليكية، المطران أدريان چوزيف غالباس، في بازيليك يوحنا المعمدان، بالعاصمة البولندية وارسو.

واصطحب المطران غالباس، قداسة البابا والوفد المرافق له في جولة داخل البازيليك، إحدى أعرق كنائس وارسو التي تعود إلى القرن التاسع عشر، شملت تفقد السراديب التاريخية التي تضم قبور رؤساء الأساقفة ورجال الكنيسة.

وانتقل الوفد إلى مقر رئيس الأساقفة المجاور للكاتدرائية، حيث أعرب المطران غالباس عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدًا أن الرسالة المسيحية تهدف إلى الحفاظ على القيم الروحية وتعميق معرفة الله.

من جانبه، عبر البابا تواضروس عن شكره لحفاوة الاستقبال، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات الكنسية لتعزيز التقارب بين الطوائف المسيحية، إلى جانب الحوار اللاهوتي، وقدم عرضًا لتاريخ الكنيسة القبطية التي تأسست عام 68 ميلاديًا على يد القديس مارمرقس، مؤكدًا أنها كنيسة قائمة على المحبة الحقيقية والعيش المشترك بين الراعي والرعية.

وأشار البابا تواضروس إلى دور الكنيسة في خدمة المجتمع من خلال برامج متعددة تشمل فئات الشباب والعمال والسيدات والمهنيين، لافتًا إلى أن الكنيسة تهتم بالرعاية الروحية والاجتماعية والإنسانية على حد سواء، وتولي أهمية خاصة لإعداد المقبلين على الزواج بالتنسيق مع الدولة.

كما تطرق إلى الاحتفالات الكبرى التي تشهدها الكنيسة في أعياد القديسين مثل السيدة العذراء والقديس مارجرجس، لافتًا إلى وجود أكثر من 300 راهبة بدير القديسة دميانة يخدمن وسط الشعب بمحبة وصمت.

وأكد قداسته أن المسيحيين في مصر يعيشون في علاقات طيبة مع كافة أطياف المجتمع، ومع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر الشريف، مؤكدًا أن "المحبة لا تسقط أبدًا"، وأنها أساس السلام الحقيقي.

وتحدث البابا عن الهجوم الذي تعرضت له الكنائس عام 2013 في بداية خدمته كبطريرك، مشيرًا إلى أن كلمته آنذاك: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، كانت مفتاح حفظ السلام، مؤكدًا أن الحكومة أعادت بناء جميع الكنائس المتضررة بأفضل صورة.

وفي ختام كلمته، عبّر البابا تواضروس عن شكره لهذه الزيارة، داعيًا الجانب البولندي إلى زيارة مصر لاكتشاف كنائسها وأديرتها الغارقة في نور المحبة، فيما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية في ختام اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس رئيس أساقفة وارسو الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني
ads

الأكثر قراءة

تصل لحد العاصفة الترابية وتنخفض الرؤية، تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات غدا

إثيوبيا ترفض تخفيض مياه سد النهضة، وتدفقات النيل تتراجع

مصادر تكشف تعديلات الإيجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وزيادة ألف جنيه بحد أدنى

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون "العلاوة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

خبير مناخ يحذر من عاصفة رملية تحول النهار إلى ليل غدا وأمطار على السواحل الشمالية

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

تفاصيل أزمة مباراة طنطا والمقاولون في دوري المحترفين

آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي بين الأهلي وكولر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 بالأسواق

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من رئيس البرلمان عن قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محمد ماضي أبو العزائم، قاد الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر والسودان

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بالترقية والازدهار المادي

«كل نفس ذائقة الموت»، الشعراوي يتحدث عن الحقيقة المطلقة في الحياة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية