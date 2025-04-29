الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الأونروا: الإمدادات الأساسية المخصصة للمحتاجين تفسد بينما يشتد الجوع في غزة

الأونروا، فيتو
الأونروا، فيتو

 أعلنت وكالة الأونروا جاهزيتها للمساعدات الإنسانية لإدخالها إلى غزة وننتظر إعادة فتح المعابر.

وأوضحت وكالة  الأونروا أن الإمدادات الأساسية المخصصة للمحتاجين تفسد بينما يشتد الجوع في غزة.

 وأضافت: لدينا نحو 3.000 شاحنة من المساعدات تنتظر إدخالها إلى غزة وعلى إسرائيل رفع الحصار. 

 

قوانين فرض سيادة الاحتلال على الضفة

 وقبل وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل بـ ‎الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأسبوع الماضي: إن نوابًا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

 

استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين

 وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعَّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفًا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الأونروا السيادة الإسرائيلية علي الضفة الضفة الغربية قوات الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية رئيس الوزراء الفلسطيني جيش الاحتلال القدس الشرقية

مواد متعلقة

الأونروا تحذر من جديد: نزوح نصف مليون فلسطيني في غزة خلال مارس

الأونروا: منع دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية يفاقم الأزمة في قطاع غزة

الأونروا: 69% من قطاع غزة خاضع لأوامر تهجير
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البلدي وقلق في البيضاء، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

حقيقة مفاوضات الأهلي مع بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل والشيبي

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

النواب يحيل تعديل قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بالمجلس

تكليفات برلمانية بشأن مناقشة تعديل الإيجار القديم

الداخلية: القبض على متهمين جدد في عصابة المنتجة سارة خليفة لجلب الحشيش الصناعي (صور)

أظهر الرصاص والصراخ، مقطع صادم يكشف الحادث المتسبب في أزمة الهند وباكستان (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء والاستقرار المادى

ما معنى قوله تعالى "ذلك لمن لم يكن أَهلُه حاضِرى المسجد الحرام"؟، الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية