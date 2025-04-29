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خارج الحدود

استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال خيام النازحين بخان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

الحرب على غزة، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، الليلة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب مواصي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ خيام نازحين بالقرب من منطقة الإقليمي جنوب مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,314 فلسطينيًّا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,792 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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الحرب على غزة مدينة خان يونس قطاع غزة غزة

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