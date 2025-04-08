الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات

إزالة تعديات
إزالة تعديات

 عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وحالات إزالة التعديات، إضافة إلى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المعاينات الميدانية التي تم الانتهاء من 95% منها، كما تم مناقشة الطلبات التي تم التحفظ عليها بسبب عدم التزام أصحابها بالسداد، بالإضافة إلى الطلبات الجاري فحصها تمهيدًا لتحويلها إلى الهيئة الهندسية.

التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين

وشدّد المحافظ على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز على مستوى جميع القرى والمراكز.

كما وجّه المحافظ بتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضي للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات المحلية، لمتابعة أعمال لجان البت وطلبات التصالح ونسب التعاقدات، وموقف المعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.

وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور عبدالحليم على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إزالة مخلفات البناء الناتجة عن إزالة التعديات، للحيلولة دون استخدامها مرة أخرى، مع تحرير محاضر جنائية ضد المعتدين والمقاولين المشاركين في أعمال البناء المخالف.

كما أكد على ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية في كل مركز، ومراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البناء المخالف التصالح على مخالفات البناء الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم قنا

مواد متعلقة

اجتماع محافظ قنا بشأن متابعة خطة الارتقاء بالمظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

موظفات صحة قنا: الحر شديد وأطفالنا لا يتحملون الانتظار حتى الثالثة (فيديو)

محافظ قنا يبحث تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والتنمية الاقتصادية مع وفد إسباني

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا 2025

بث مباشر مباراة ريال مدريد مع آرسنال في دوري أبطال أوروبا 2025

مش هقعد معاك، تفاصيل مشادة ميدو وزيزو في مران الزمالك

بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا 2025

بعد ظهور شاهد عيان جديد.. التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور بعد جولة وزير التعليم.. وهذه لحظة مقابلته بعبد اللطيف

بث مباشر مباراة الترجي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا 2025

حالة الطقس غدا الأربعاء، أمطار خفيفة على هذه المناطق

منوعات

المزيد

مقتل أكثر من 50 فرس نهر في الكونغو بسبب الجمرة الخبيثة

علماء فلك: اكتشاف أربعة كواكب صخرية بالقرب من الأرض

هابل يحل لغزا عمره 35 عاما عن أورانوس

أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

جرائم إسرائيل فى حق الأطفال.. 55 عاما على مجزرة بحر البقر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية عصير المانجو في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة ومفرحة

خالد الجندي يكشف متى يكون البيع والشراء وكل الأعمال حراما إلا للمضطر "فيديو"

العبادلة، رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (عبد الله بن عمرو.. صائم الدهر)

المزيد
الجريدة الرسمية