الأحد 27 أبريل 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد مدارس غرب المنصورة (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أجرى اليوم  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جولة استهدفت متابعة انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية. يتفقد مدارس غرب المنصورة 

رافق وكيل وزارة تعليم الدقهلية أحمد هلال مدير إدارة شئون مكاتب وكيل الوزارة  عبد الوهاب الغندور  مكتب وكيل الوزارة، وكان فى استقباله الدكتور أحمد يحيي مدير عام الإدارة

 

المدارس المستهدفة في الجولة 

وخلال الجولة تفقد مدارس:

-الفردوس الرسمية المتميزة للغات
-الفردوس تعليم أساسي 
-عمر بن عبد العزيز الابتدائية 
-الفردوس الإعدادية بنات
-الشهيد محمد مصطفى الجوهري الرسمية للغات.

تدشين مبادرة " إزرع شجرة بإسمك " 

وخلال زيارته لمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية دشن  مدير المديرية مبادرة " إزرع شجرة بإسمك " حيث قام بمشاركة الطلاب بغرس مجموعة من أشجار الزينة والأشجار المثمرة بحديقة المدرسة في أجواء من السعادة والمرح.

 


الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية بالمدارس


وخلال جولته تابع  وكيل أول الوزارة الفصول واطلع على نسب حضور الطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية كما وجه  بضرورة توفير بيئة تربوية سليمة لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

تفعيل الأنشطة المدرسية

كما أشار  وكيل تعليم الدقهلية إلى أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية لما لها من دور فعال في تعزيز التحصيل الدراسي للطلاب

نظافة ونظام المدارس وانظباط الطلاب

في ختام متابعته أثني الرشيدي على ما لمسه من نظافة ونظام المدارس محل الزيارة والتزام وانضباط الطلاب وهيئات التدريس والعاملين وتمني للجميع دوام التوفيق والسداد

تفاصيل جولة ميدانية لوكيل تعليم الدقهلية بمدارس منية النصر

وكيل تعليم الدقهلية يستأنف جولاته الميدانية اليومية بمدارس طلخا

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

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