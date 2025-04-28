محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل النقل والشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية.

وتشمل مراحل النقل الصفوف التالية: الصف الثالث الابتدائي وتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 25/5، والصف الرابع تبدأ 18/5 وتنتهي 27/5، والصف الخامس تبدأ 19/5 وتنتهي 27/5، والصف السادس تبدأ 20/5 وتنتهي 27/5.

موعد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

أما الصف الأول والثاني الإعدادي فتبدأ الامتحانات يوم 17/5 وتنتهي 27/5، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) يوم 20/5 وتنتهي 4/6.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي يوم 17/5 وتنتهي يوم 27/5.

إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.

تنسيق كامل مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات المشار إليها.

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