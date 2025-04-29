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حوادث

تحرير 984 مخالفة للملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

تحرير 984 مخالفة
تحرير 984 مخالفة للملصق الإلكتروني، فيتو

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 984 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

ضبط 110 أفرد خرطوش وفحص 59 سائقا للكشف عن المخدرات خلال حملات بالمحافظات

ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية في الإسكندرية

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

 

رفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة

 

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

 

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع  40 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 519 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

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الادارة العامة للمرور السيارات المتهالكة المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى المنتهية تراخيصها تركيب الملصق الالكتروني مخالفة للملصق الإلكتروني مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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