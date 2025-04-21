نص اعترافات المتهمين في عصابة سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال المتهمين في واقعة عصابة سارة خليفة أمام النيابة في قضية تجارة المخدرات.

وأنكرت سارة خليفة أثناء التحقيقات علاقتها بالمتهمين كما أنكرت صلتها بالمواد المخدرة، فيما نفت علاقتها بشقتي السلام ومدينة نصر اللتين وجدت بهما قوات الأمن معمل للمواد المخدرة تستخدم لتصنيعها.

واعترف أحد المتهمين أن توزيع المواد المخدرة يتم كاملا من خلال المتهمة سارة خليفه قائلا: “ما كنتش أعرف هي مين ما كناش نعرف اسمها لكن عارفين شكلها كويس جدا”.

فيما اعترف متهمون آخرون أمام النيابة قائلين: “إحنا دورنا نصنع وفي زملاء دورهم يوزعوا المخدرات بين المحافظات إنما فكرة جلب المواد المخدرة كمادة خام كانت بتم من الريسة سارة وبقالنا فترة على كدة”.

وخلال المواجهة بين المتهمة سارة وأحد المتهمين الآخرين، ظلت سارة على أقوالها النافية للواقعة قائلة “والله ما شوفتهومش قبل كدة ما اعرفهومش.. ده أكيد حد بينتقم مني”، ليرد عليها بعض المتهمين: “لا عرفانا وفي شات ما بينا يثبت ومكالمات”.

تفاصيل القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سارة خليفة داخل شقة سكنية راقية بمنطقة التجمع في القاهرة الجديدة، وذلك عقب ورود معلومات سرية إلى الجهات المعنية، تُفيد بتورطها في نشاط إجرامي متعلق بالاتجار في المواد المخدرة.

وخلال مداهمة الشقة، عثرت قوات الأمن على كميات من المواد المخدرة يُشتبه في إعدادها للبيع، بالإضافة إلى أدوات تغليف وتوزيع يُعتقد أنها تُستخدم في تسهيل عمليات الترويج.

وجاءت عملية الضبط بعد جهود أمنية مكثفة، شملت تتبع تحركات المتهمة ومراقبة نشاطها لفترة من الوقت، حتى تأكدت السلطات من صحة المعلومات الواردة وأسفرت هذه المتابعة عن تنفيذ عملية ناجحة أفضت إلى القبض عليها والتحفظ على المضبوطات.

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