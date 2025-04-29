الثلاثاء 29 أبريل 2025
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حوادث

حركة المرور اليوم، زحام وكثافات مرتفعة في محاور بالقاهرة والجيزة وتصادم مروع بالمريوطية

زحام مروري
زحام مروري

شهدت الحركة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، أحجام مرورية متحركة وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام. 

حالة الطرق اليوم 29 أبريل 

 

رصدت  غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، ظهور كثافات مرورية مرتفعة بعدة محاور رئيسية بالقاهرة والجيزة، بالتزامن مع ذروة الحركة الصباحية.

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أبرز الكثافات وأسبابها: كوبري أكتوبر شهد تباطؤًا في حركة السير في الاتجاهين بسبب الأحمال المرتفعة، شارع رمسيس ظهرت به كثافات متوسطة من غمرة حتى العباسية، محور صفط اللبن ازدحام مروري للمتجه من الدائري إلى شارع السودان، شارعي الطيران وعباس العقاد شهدتا كثافات متحركة وصولًا للطريق الدائري.

كما تم رصد زحام بنفق الأزهر تباطؤ للحركة للقادم من صلاح سالم باتجاه الأوبرا والعكس، وفي كورنيش النيل ازدحام من المعادي حتى وسط البلد وبخاصة أمام وزارة الخارجية، وعلى طريق الأوتوستراد كثافات عالية للقادم من حلوان إلى المعادي والمقطم.


حادث مأساوي على طريق المريوطية

في مشهد مأساوي، لقي 3 شباب مصرعهم صباح اليوم إثر تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية بطريق المريوطية، مما أدى إلى شلل مروري مؤقت في المنطقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة.

استخدام الطرق البديلة 

ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الطرق البديلة مثل محور عرابي لتفادي الكثافات، والاستماع للنشرات المرورية على مدار اليوم لتفادي المناطق المزدحمة وضمان سلامة الجميع.

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