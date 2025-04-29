الثلاثاء 29 أبريل 2025
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تزامناً مع اليوم العالمي للسلامة

انطلاق الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه دمياط

الملتقى الأول للسلامة
الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية بمياه دمياط، فيتو

شهد المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انطلاق فعاليات الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية، الذي نظمته الشركة بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور المستشار العسكري لدمياط، ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الحكومية والمديريات الخدمية بالمحافظة.

إطلاق النسخة الأولى من الملتقى

انطلاق الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه دمياط
انطلاق الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه دمياط

بدأت فعاليات الملتقى بعزف السلام الجمهوري، أعقبه إعلان المهندس مجدي عطا الله انطلاق النسخة الأولى من الملتقى، مؤكدًا أن هذه الفعالية تمثل نقطة بداية لسلسلة من الأنشطة المستقبلية بالشراكة مع المؤسسات المعنية، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

 

يأتي تنظيم الملتقى بالتزامن مع الاحتفال العالمي بالسلامة والصحة المهنية، الذي يُوافق 28 أبريل من كل عام، ويهدف إلى التوعية بسبل الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية.

التزام الشركة بمعايير السلامة

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم سميسم، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة، أن إقامة الحدث في يومه العالمي يؤكد التزام الشركة بتحقيق أعلى معايير السلامة، مشيرًا إلى أن سلامة العاملين تأتي على رأس أولويات الشركة.


 

دعم الدولة لقضايا السلامة

 

وفي كلمته، أكد الأستاذ فتحي التلاوي، مدير مديرية العمل بدمياط، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا لقضايا السلامة والصحة المهنية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل بصدد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وفقًا للمعايير الدولية والتعديلات الجديدة في قانون العمل.

دور الجامعة في دعم بيئة العمل

 

كما أشادت الأستاذة الدكتورة أمنية البطراوي، عميدة كلية الطب البشري بجامعة دمياط، بالتعاون المستمر بين الجامعة وشركة المياه، مؤكدة أن السلامة المهنية أصبحت ركيزة أساسية في المؤسسات الناجحة، مشيرة إلى أهمية تقديم الاستشارات الفنية والتدريب العملي لرفع كفاءة بيئة العمل.

تكريم شركاء النجاح

 

وفي ختام الملتقى، قام المهندس مجدي عطا الله بتكريم شركاء النجاح وتوزيع الهدايا التذكارية على ممثلي الجهات المشاركة، ومن بينهم:
مديرية العمل، هيئة الإسعاف المصرية، كلية الطب البشري، معهد السلامة والصحة المهنية، كلية العلوم، ومديريات الصحة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، وشركة كهرباء دمياط.

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