الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

حملات لتحصيل متأخرات استهلاك المياه وإزالة الوصلات الخلسة بدمياط الجديدة والشيخ زايد

وصلات المياه
وصلات المياه

شن جهازا مدينتي دمياط الجديدة، والشيخ زايد، حملات مكبرة لتحصيل متأخرات استهلاك مياه الشرب ووصلات الخلسة، ورفع إشغالات ومخالفة بناء بالمدينتين، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالاهتمام والحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنع الظواهر العشوائية.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون وبالتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، شنت حملة مكبرة بالحي الثاني ومنطقة النوادي بالمدينة.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة استهدفت تحصيل المتأخرات لدى العملاء أصحاب المحال التجارية بالأسواق ومنطقة النوادي، وأسفرت عن التحصيل الفورى لبعض المتأخرات نظير الاستهلاك عن الفترة السابقة، واستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، ودفع ثمن العدادات الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الجهاز، استمرار الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة، لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المسروقة "الخلسة"، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوي، وتحصيل المديونيات والمتأخرات المالية للوصول إلى نسبة 100% تركيب عدادات مسبقة الدفع بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، شنت لجنة وصلات الخلسة والقطع بجهاز مدينة الشيخ زايد، حملة مكبرة للكشف عن الوصلات غير القانونية "الخلسة"،  وأسفرت عن ضبط عدد من وصلات مياه الشرب غير القانونية، ورفع العدادات المخالفة والمستحق عليهما متأخرات مالية، برغم سابقة مخاطبة السادة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.

وأوضحت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز المدينة، أنه تم استهداف كمبوند جنة ٢ بتوسعات المدينة لحصر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات، بالإضافة إلى فحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب.

وناشدت رئيس جهاز المدينة، السكان، بضرورة التعاقد بشكل قانونى وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر الخط الساخن (١٥١٠٠) طوال الـ ٢٤ ساعة.

كما تم شن حملة أسفرت عن رفع الإشغالات والباعة الجائلين والنباشين أمام ( سنتر اللؤلؤة ) بالحي الأول، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أمام سلم مشاة هايبر 1،  وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ  الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.
كما نفذت الإدارات المعنية  بجهاز المدينة أعمال إزالة فورية ( للمرة الثانية ) لأعمال بناء مخالف لزيادة غرف السطح بالقطعة رقم  ٢٢٧ ح ٥ مج ٢، حيث أكدت "رئيس الجهاز " عدم التهاون فى تطبيق القانون ومحاربة أى شكل من أشكال الخروج عن القانون، مع استمرار المتابعة والرصد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان الاسكان والمرافق التحفظ على المضبوطات أشرف فتحى محمود

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

3 ملفات حاسمة تتصدر القمة المصرية القطرية بالدوحة

الأهلي يجهز مفاجأة لــ كولر.. اعرف التفاصيل

10 معلومات عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية القطرية في عهد السيسي وتميم

هدوس على وشك بالجزمة، أول تعليق من التأمين الصحي بالمنوفية على مشادة بين مواطن وصيدلي

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

ما هو وقت نية صيام الست من شوال وما حكم تبييت النية؟

المزيد
الجريدة الرسمية