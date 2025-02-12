ورشة عمل في الإسعافات الأولية ومبادئ إنقاذ الحياة للعاملين بمياه دمياط

نظمت مياه دمياط ورشة عمل بعنوان "أساسيات الإسعافات الأولية ومبادئ إنقاذ حياة" في مقر مركز التدريب الإقليمي بمحطة مياه العدلية، بمشاركة هيئة الإسعاف المصرية فرع دمياط.

وذلك في إطار توجيهات وتعليمات المهندس مجدي عطا الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، وبالتنسيق مع الدكتور هيثم فرج المشد، مدير عام هيئة الإسعاف المصرية.

ورشة عمل بعنوان "أساسيات الإسعافات الأولية ومبادئ إنقاذ حياة" بمياه دمياط

وتم تنظيم هذه الورشة التي استمرت ليوم واحد، بالتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية وكيفية إنقاذ حياة المصابين في حالات الطوارئ.

ورشة العمل تضمنت كيفية التعامل مع المصابين أثناء حوادث الطرق، كيفية تقييم درجات الوعي،كيفية فتح الممر الهوائي

شملت الورشة العديد من الموضوعات عن هيئة الإسعاف المصرية،كيفية التعامل مع المصابين أثناء حوادث الطرق، كيفية تقييم درجات الوعي، كيفية فتح الممر الهوائي، تثبيت الفقرات العنقية والعمود الفقري بدون أدوات، كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بمختلف مراحله، تثبيت الكسور بدون أدوات، نبذة عن الجروح والنزيف والغرق، كيفية التعامل مع الحروق والإسعافات اللازمة لها، كيفية التعامل مع الغصة أو الاختناق، كيفية التعامل مع نزيف الأنف، كيفية التعامل مع مرضى الأزمات القلبية والجلطات الدماغية ومرضى السكر

وختاما، تم توزيع شهادات حضور للمشاركين في ورشة العمل تقديرًا لجهودهم وحضورهم الفعّال. هذه الورشة تعد خطوة هامة نحو نشر الوعي وتعزيز ثقافة الإسعافات الأولية والسلامة المهنية بين العاملين في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.