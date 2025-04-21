الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظات

رئيس "مياه دمياط" يتابع استعدادات مدينة رأس البر لفصل الصيف

المهندس مجدي عطالله
المهندس مجدي عطالله يتابع سير العمل في محطة الصرف الصحي

أجرى المهندس مجدي عطالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جولة تفقدية موسعة اليوم بمدينة رأس البر، لمتابعة مدى جاهزية المواقع والمنشآت الخدمية التابعة للشركة، والتأكد من انتظام سير العمل بها وذلك في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها شركة مياه الشرب بدمياط لمواكبة موسم الصيف وأعياد شم النسيم.

محطات ورافع ومركز صيانة تحت الرقابة الميدانية

 شملت الجولة عددًا من المواقع الاستراتيجية بمدينة رأس البر، على رأسها محطات مياه الشرب الرئيسية، ورافع الامتداد، ورافع 101، بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء، ومركز الصيانة، ومصيف العاملين، حيث حرص رئيس الشركة على التأكد من كفاءة التشغيل وتوافر المعدات الحيوية وتواجد الأطقم الفنية في مواقعهم.

رفع درجة الجاهزية واستدامة الخدمة


وأكد المهندس مجدي عطالله، خلال الجولة،  أهمية رفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة، تحسبًا لأي طوارئ يطرأ مع زيادة الأحمال والاستهلاك، مشددًا على ضرورة الجاهزية التامة لضمان استدامة ضخ المياه دون انقطاع، بما يلبّي احتياجات المواطنين والمصطافين خلال الموسم الصيفي الذي يشهد فيه مصيف رأس البر إقبالًا كثيفًا من الزائرين.

المهندس مجدي عطالله يتابع مدى جاهزية المواقع والمنشآت الخدمية
المهندس مجدي عطالله يتابع مدى جاهزية المواقع والمنشآت الخدمية

 

تشديد الرقابة الفنية والتنسيق الكامل بين الإدارات


وشدد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لجميع المحطات والرافع، والتنسيق المستمر بين الإدارات الفنية والتشغيلية، بما يحقق أعلى كفاءة في الأداء ويعزز من جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن فرق الصيانة والطوارئ تعمل على مدار الساعة للتدخل السريع في حال حدوث أية أعطال.

خطة استباقية لتأمين المياه خلال الذروة الصيفية


وأشار "عطالله" إلى أن الشركة وضعت خطة استباقية لتأمين الخدمة خلال ذروة الصيف، تشمل صيانة دورية شاملة للمحطات، وتوافر قطع الغيار والمولدات الاحتياطية، إلى جانب تنفيذ خطة توزيع متوازنة لضغط المياه بين المناطق، مع الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال مركز خدمة العملاء.

 

 

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