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مصرع مسن بالفيوم صدمته سيارة مسرعة أثناء عبور الشارع

مستشفي الفيوم للتأمين
مستشفي الفيوم للتأمين الصحي، فيتو

لقي مسن من الفيوم مصرعه، دهسته سيارة ميكروباص " سرفيس " في الفيوم، أثناء عبور الطريق، وتوقفت حركة المرور على الطريق، وحاول الاهالي إنقاذ حياته، الا انه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي،تحت تصرف جهات التحقيق، وإعادت إدارة مرور الفيوم حركة المرور علي جانبي الطريق.

مصرع مسن تحت عجلات السيرفيس

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص " سرفيس "، أمام مسجد الشبان المسلمين، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة قسم أول إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّ "محسن صوفي السيد " 72 سنة، ومقيم بحي لطف الله، بدائرة القسم، كان يعبر شارع احمد شوقي أمام مسجد الشبان المسلمين،  صدمته سيارة سيرفيس قيادة  " اسلام. ع ا " 27 سنه، مقيم بقريه زاويه الكرادسة، بدائرة مركز الفيوم،  فلقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي، تحت تصرف جهات التحقيق.

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وتحرر محضر بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولي التحقيق.

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