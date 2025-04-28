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تحرير 185 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي أسواق الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

قال وكيل وزارة  التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، شنت حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار.

 شارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة علي أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من تحرير 185 مخالفة تموينية، منها 73 مخالفة للمخابز، ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة أدوات العجين، و112 مخالفة في قطاع الأسواق والمحال التجارية، وتم إحالتها جميعا الي الأجهزة الامنية المختصة بحالتها الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات،  كما تحفظت الحملة علي 482 عبوة بويات منتهية الصلاحية، و5 شكائر دقيق مخابز قبل بيعهم في السوق السوداء.

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وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تابعت مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز وراقبت توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز، والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.

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