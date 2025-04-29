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تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

تشكيل الهلال المتوقع
تشكيل الهلال المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة

يواجه الهلال السعودي  نظيره أهلي جدة مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المتوقع أن يقود تشكيل الهلال ضد الأهلي في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثي ألكسندر ميتروفيتش، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الأهلي


حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تمبكتي، خاليدو كوليبالي، رينان لودي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مالكوم.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، ميتروفيتش، سالم الدوسري.


وكان الهلال تأهل إلي نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة  بعد الفوز الكبير على جوانجو الكوري الجنوبي بسبعة أهداف دون رد، فيما تأهل الأهلي على حساب بوريرام يونايتد التايلاندي بثلاثية نظيفة.
 

 

موعد مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا


وتنطلق مباراة الهلال والأهلي الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية وذلك على ملعب ستاد الإنماء (الجوهرة المشعة).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي 


وتذاع مباراة الهلال أمام الأهلي اليوم  الثلاثاء عبر فضائيات SSC HD1 وbeIN afc والكأس HD9 وأبوظبي آسيا.

 

وتقام منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة بنظام جديد، حيث أقيمت مرحلة المجموعات بنظام الدوري الذي انقسم إلى مجموعتي الغرب والشرق.

 

وأقيم دور الـ16 بالشكل المعتاد، حيث خاضت الفرق المتأهلة مواجهات ذهاب وإياب لتنتهي بتأهل 8 فرق إلى مرحلة ربع النهائي.

وبداية من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أقيمت المنافسات في مدينة جدة بالسعودية، بخوض مباراة واحدة، على أن تختتم البطولة في 4 مايو المقبل.

 

ويخوض المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي فريق النصر السعودي أيضًا، ضد فريق كاواساكي الياباني، وذلك بعد أن استطاع العالمي الفوز على يوكوهاما الياباني بنتيجة 4-1.

 

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