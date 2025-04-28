مهاجم الهلال السعودي يضع روشتة الفوز على أهلي جدة بدوري أبطال آسيا

أكد البرازيلي مالكوم لاعب فريق الهلال السعودي أن فريقه جاهز لمواجهة أهلي جدة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

مباراة الهلال وأهلي جدة

وقال مالكوم في المؤتمر الصحفي للمباراة اليوم الإثنين: "مباراة الغد هي قمة ويجب أن نحترم المنافس بشكل كبير والفريقان يعرفان بعضهما بشكل جيد".

وأردف: "اليوم لا يوجد منافس سهل أو مباراة سهلة جميع المباريات صعبة ويجب أن نقوم بواجبنا كلاعبين ونعمل كل ما لدينا من أجل الانتصار في مواجهة الغد".

تصريحات لاعب الهلال

وأضاف: "نحن نعلم أن المنافسة مختلفة في آسيا وسنعمل على تحقيق اللقب من أجل إسعاد جمهور الهلال ومن أجل أنفسنا وعوائلنا وكل من يحبنا".

وتابع: "الأقل أخطاء ومن يلعب بتركيز عال سيكون أقرب للفوز البطولة مهمة جدًا لنا ونسعى لاستكمال المنافسة فيها بالوصول إلى النهائي".

وتأهل الهلال إلى نصف النهائي بعدما اكتسح جوانجو الكوري الجنوبي بسباعية نظيفة قبل أن يلحق به الأهلي الذي فاز 3-0 على بوريرام يونايتد التايلاندي.

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