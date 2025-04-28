بداية مبشرة لمنتخب الشباب في أمم افريقيا.. الفوز على جنوب أفريقيا يمنح الفراعنة صدارة المجموعة الأولى.. وهذه سيناريوهات التأهل لربع النهائي

حقق منتخب الشباب المصري تحت 20 سنة فوزا ثمينًا على حساب نظيره جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب، التي تنطلق فعالياتها في دولة تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

أداء المنتخب المصري لم يكن جيدا، وكانت السيطرة والاستحواذ لصالح منتخب جنوب إفريقيا في أغلب فترات المباراة، كما وضح جليا طوال أحداث المباراة أن الفريق الملقب بالـ"أماجيتا" تم إعداده وإنتقاء لاعبيه بشكل علمي، بعدما فعل كل شيئ في كرة القدم الحديثة خلال المباراة، إلا أنه لم يستطع هز شباك منتخب مصر، بفضل تألق حارس الفراعنة عبد المنعم تامر، الذي تألق بشدة طوال المباراة وحرم منتخب جنوب إفريقيا من التسجيل في أكثر من هجمة خطيرة على مرماه، كما تصدى القائم لثلاث فرص محققة لمنتخب "أماجيتا".

منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى

فوز منتخب مصر للشباب على نظيره الجنوب افريقي منحه ثلاث نقاط، قد تكون الأغلي له خلال مشواره في كان الشباب، خاصة أن الفوز جاء حساب منافس وضح خلال المباراة أنه الأقوى بين فرق المجموعة الأولى، فالفريق يملك كل مقومات الكرة الحديثة، سواء على المستوى الجماعي أو الفردي ويلعب كرة جماعية ويملك مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية العالية

وشهدت المباراة الأولى في مجموعة مصر تعادل سلبي بين منتخبي زامبيا وسيراليون في الجولة الأولى، ليحصد كل منهما نقطة وحيدة

وجاء فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا في المباراة الثانية بهدف دون مقابل، ليضعه مبكرا على قمة المجموعة الأولى، وهو ما يعزز حظوظه بشكل كبير في حجز أحد بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي، في مسعاه إلى التأهل للمربع الذهبي، وهو ما يمنحه رسميا بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي بشهر سبتمبر المقبل

سيناريوهات تأهل مصر لربع نهائي أمم افريقيا

فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا وضعه أمام أكثر من سيناريو لبلوغ الدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا، أولها تحقيق الفوز في أحد مباراتي الجولتين الثانية أو الثالثة أمام سيراليون يوم الأربعاء المقبل، أو أمام زامبيا يوم 5 مايو حتى لو خسر إحداهم، حيث يرتفع رصيده إلى 6 نقاط، وهو ما يؤهله رسميا للدور ربع النهائي، أو الفوز على سيراليون وزامبيا ليصبح رصيده 9 نقاط وهو ما يضمن له العلامة الكاملة بصرف النظر عن مباراته أمام تنزانيا في الجولة الأخيرة، خاصة أن المنتخب الذي سيحتل مؤخرة لمجموعة الأولى ستلغى نتائج مبارياته مع جميع فرق المجموعة

أما السيناريو الثاني فهو تعادل مصر أمام زامبيا وسيراليون، ليصبح رصيده خمس نقاط فقط، وهنا سيكون مجبرا على انتظار نتائج باقي المنافسين في المجموعة الأولى، ففي حالة حصد المركز الثاني بالنقاط الخمس سيضمن بطاقة التأهل كوصيف للمجموعة الأولى، ما في حالة احتل المركز الثالث، فستكون أمامه فرصة كبيرة في التأهل بين أفضل فريقين احتلا المركز الثالث بين فرق المجموعات الثلاث، ولكن ذلك سيكون مرهونا بنتائج الفريقين أصحاب المركز الثالث في المجموعتين الثانية والثالثة

نبيه يسعى للعلامة الكاملة

الفوز على جنوب إفريقيا في الجولة الأولى، جعل المدير الفني لمنتخب مصر أسامة نبيه يطمع في إحتلال صدارة المجموعة الأولى، خاصة بعدما نجح في تخطى منتخب "الماجيتا" أحد أقوى المنافسين له على صدارة المجموعة وأحد المرشحين بقوة للمناقشة على اللقب، خاصة أن الفوز سيمنح لاعبي الفراعنة مزيدا من الثقة ويعزز دوافعهم لتحقيق الفوز أمام زامبيا وسيراليون وتحقيق العلامة الكاملة قبل مواجهة تنزانيا في مباراة ستكون وقتها مجرد تحصيل حاصل

كما أن تحقيق العلامة الكاملة ستضع منتخب مصر في مواجهة أحد المنتخبين الذين سيحتلان المركز الثالث بين المجموعات الثلاث، وبالتالي ستكون مهمته أسهل في تحقيق الفوز والتأهل للدور نصف النهائي وحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم 2025 في تشيلي

الحضور الجماهيري طمني

وفي تصريحاته عقب انتهاء مباراة جنوب إفريقيا، أعرب أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة الصغار على منتخب جنوب إفريقيا، في المباراة الافتتاحية ببطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

وقال أسامة نبيه:"الحضور الجماهيري جعلنا نتفاءل كثيرا بتحقيق الفوز، والفترة اللي فاتت اللاعبين الشباب دول لقوا عندهم ضغوطات كبيرة جدًا، وهيلاعبوا فرق جنوب إفريقيا (أورلاندو وصن داونز وستيلينبوش) فالضغوط كانت كبيرة جدا عليهم".

أسامة نبيه، فيتو

الفوز في ضربة البداية مهم للاعبين

وتابع أسامة نبيه: “الفوز في ضربة البداية مهم جدا للاعبين، خاصة أنهم أول مرة يلعبوا أمام هذا العدد من الجماهير، واللاعبين قدروا يشيلوا العبء النفسي على الكرة المصرية كلها بتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا، والأداء بالنسبالي جيد جدًا تكتيكيًا، وأتوقع أن يتحسن في المباريات القادمة وأشكر اللاعبين على روحهم وقتالهم حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة”.

جنوب أفريقيا فريق محترم

وقال نبيه:" أرضية الملعب ونوعيتها ساعدت لاعبي جنوب إفريقيا كثيرًا في السرعات، كل الحاجات دي مع الضغط النفسي ساعات اللاعب بيسرح وبينسى، وجنوب إفريقيا فريق محترم وسيكون له شأن كبير في البطولة، وكلنا كنا محتاجين مكسب معنوي على جنوب إفريقيا، وإحنا لعبنا على التفاصيل الصغيرة والمصابين بحالة جيدة الحمد لله، وفترتي صغيرة في تدريب المنتخب، وكان عليّ تجهيز العناصر واللاعبين.. واخترت لاعبين اتحطوا تحت ضغط قبل كدة".

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