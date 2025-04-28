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رياضة

أمم افريقيا، موعد مباراة منتخب الشباب القادمة والفريق المنافس والقناة الناقلة

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

منتخب الشباب ، حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، فوزا ثمينا على نظيره جنوب أفريقيا بهدف نظيف، في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، ليحصد أول ثلاث نقاط منحته صدارة المجموعة الأولى  .

موعد مباراة مصر وسيراليون والقناة الناقلة

ويلتقي منتخب الشباب المصري في الجولة الثانية نظيره منتخب سيراليون، والتي تقام يوم الأربعاء المقبل 30 أبريل، ويحتضنها استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية 

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة 

 

أسامة نبيه يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة

فيما وجه أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة وكل أعضاء مجلس الإدارة لدعمهم ومساندتهم للفريق، متعهدا بالوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة وإسعاد الشعب المصري مشيدا في نفس الوقت بالدعم الكبير الذي يتلقاه المنتخب من مجلس الإدارة بقيادة المهندس هاني أبوريدة الذى يعتبره الأب الروحي للمنتخبات الوطنية.

حضر اللقاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة كل من: خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد ووليد درويش ومحمد أبوحسين ومصطفي أبو زهرة أعضاء المجلس وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

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