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ثقافة وفنون

مسلسل آسر الحلقة 21، إحباط رامي بعد إصرار أصدقاء مجد على إدانته

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل "آسر" تطورات درامية مثيرة، حيث توجه آسر إلى ناي محاولًا إصلاح العلاقة بينهما بعد خلافات سابقة، مؤكدًا لها جمالها وتعاهدهما معًا على الصدق في كل تفاصيل حياتهما المستقبلية، مع وعده بالإجابة على جميع تساؤلاتها بقدر المستطاع.

وفي سياق موازٍ، سعى راغب لمرافقة رامي خلال تحقيقاته لضمان الإطلاع الكامل على تطورات القضية المرتبطة بجريمة مجد السابقة. 

وتوجه رامي للقاء عزت وراغب وحياة، الذين كانوا آخر من رآه ليلة القبض عليه، حيث بدأ بمواجهتهم بأسئلته الدقيقة.

ورغم الضغط، أنكر الثلاثة أي صلة لهم بالجريمة، مقدمين مبررات اعتبرها رامي منطقية لكل استفسار، وأجمعوا على تحميل مجد المسؤولية الكاملة عن الحادثة، مؤكدين تورطه بجميع الأدلة الممكنة. 

شعر رامي بالصدمة والإحباط بعدما أدرك أن أصدقاء ماجد لن يقدموا له أية أدلة تدينه.

وعلى هامش الحلقة، تم الكشف عن أن راغب يحمل دليلًا يثبت تورط عزت في جريمة قتل صاحب محل المجوهرات، ولكنه يخفيه حتى عن حياة، كما هدد راغب والدة رامي بشكل غير مباشر، ما دفعها إلى اللحاق به هو ورامي، وعندما شعرت بالخطر أمام منزل راغب، سقطت على الأرض ورآها فيصل وأبلغ آسر، الذي حضر على الفور، وبث الطمأنينة في قلبها، محاولًا تهدئتها ومساندتها.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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أسر باميلا الكيك باسل خياط مسلسل آسر
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