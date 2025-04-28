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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 21

مسلسل آسر، فيتو
مسلسل آسر، فيتو

يعد مسلسل آسر الحلقة 21 من أبرز الحلقات المنتظرة من قبل متابعي هذا العمل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية في مصر والوطن العربي وذلك لاستكشاف ما الذي ينوي عزت فعله بعدما ذكره آسر بكلمة كان قد قالها مجد في الماضي حيث أثارت هذه الكلمة حيرة عزت وأشعلت في قلبه حنين لمجد الذي خانه عزت وغدر به بالاتفاق مع راغب.

موعد عرض مسلسل آسر الحلقة 21 على منصة شاهد

ومن المقرر عرض  مسلسل آسر الحلقة 21 على منصة شاهد اليوم الاثنين في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من  المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

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