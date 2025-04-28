جامعة دمنهور تشارك في فعاليات إطلاق النسخة الثانية من مبادرة كن مستعدا

شهد الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس جامعة دمنهور اليوم فعاليات النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي أطلقها الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"(Be Ready – 1M) بحضور نخبة من الشركاء الدوليين والإقليميين، من بينهم منظمة العمل الدولية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).





وضم وفد جامعة دمنهور المشارك كل من الدكتورة إيناس إبراهيم ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة إيمان العرجاوي ـ منسق مبادرة تحالف وتنمية بجامعة دمنهور، الدكتور محمود غزلان ـ المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، الدكتور أحمد بدر الدين ـ نائبا عن مدير مركز التطوير المهني بالجامعة.









ترابيس الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل

من جانبه أعرب ترابيس عن بالغ سعادته بالمشاركة في فعاليات إطلاق النسخة الثانية من مبادرة كن مستعدا تحت مظلة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والتي تعكس إيمان الدولة المصرية بدور الشباب كمحرك رئيسي للتنمية، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي يتطلب إعادة تأهيل وتنمية المهارات لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على تعزيز الشراكات الدولية ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.









رئيس جامعة دمنهور يثمن جهود وزارة التعليم العالي في إطلاق النسخة الثانية من مبادرة كن مستعدا





هذا وقد ثمن رئيس جامعة دمنهور جهود وزارة التعليم العالي بقيادة الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، في إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدا"، والتي تعد خطوة واعدة تسعى لبناء قدرات وتأهيل مليون طالب من الجامعات وحديثي التخرج وتقديم الدعم الكامل لهم عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات اللازمة لسوق العمل، لتتكامل تلك المبادرة مع مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام التي أطلقتها الوزارة، وذلك ضمن جهود تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".





نائب رئيس الجامعة تؤكد على أهمية صقل مهارات الشباب وخبراتهم في ظل التغيرات المتسارعة





من جانبها أوضحت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن اللقاء تضمن عرضًا تفصيليًا حول المبادرة وأهدافها وتغيرات سوق العمل، وعرض جهود الوزارة لمواكبة متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي، لتعزيز قدرة مصر على تصدير العمالة المؤهلة، مؤكدة على أهمية صقل مهارات الشباب وخبراتهم في ظل التغيرات المتسارعة.





وأضافت الدكتورة إيمان العرجاوي، أن المبادرة تهدف إلى إطلاق منصة رقمية متكاملة توفر مسارات متنوعة للتأهيل المهني والابتكاري، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف حقيقية للشباب بالتعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.





جدير بالذكر أن مبادرة "كن مستعدا" أطلقت نسختها التجريبية الأولى في عام 2023، واستهدفت أكثر من 18 ألف طالب وطالبة من 20 جامعة حكومية مصرية، وحققت نجاحا كبيرًا في رفع جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مما مهد الطريق لإطلاق النسخة الموسعة الحالية "مليون مبتكر مؤهل"، التي تمثل خطوة إستراتيجية لدعم خطط التنمية المستدامة، وبناء مجتمع المعرفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال.

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