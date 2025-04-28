حلقة الوصل بين النهر والبحر، منطقة البرزخ برشيد آية من آيات الله في الأرض (فيديو وصور)

تعد منطقة البرزخ عند نهاية فرع رشيد من نهر النيل في محافظة البحيرة هي نقطة فاصلة، حيث يصب النهر في البحر الأبيض المتوسط مشكّلا نقطة التقاء مميزة بين المياه العذبة والمالحة دون اختلاط، وتكشف آية من آيات الله في الأرض مما يمنحها أهمية جغرافية وبيئية كبرى.

منطقة البرزخ بمدينة رشيد، فيتو

منطقة البرزخ بمدينة رشيد، فيتو





تنوع بحري في أنواع الأسماك بمنطقة البرزخ

وتشهد هذه المنطقة بمحافظة البحيرة تنوعًا بحريا مميزا في الأسماك بسبب اختلاط المياه مما يخلق بيئة مناسبة لعدد كبير من الكائنات البحرية والنهرية، ويعتبر موطنًا للعديد من الأسماك المهاجرة لذلك يقبل عليها العديد من الصيادين.





كما يمثل البرزخ مصدرا مهما للصيد البحري والنهري، حيث يعتمد عليه مئات الصيادين بمحافظة البحيرة ، وتحديدا مدينتي إدكو ورشيد، لذلك يوجد في المحافظة تنوع كبير في الأسماك وأشكالها، كما تستخدم الأراضي المحيطة به في الزراعة بفضل التربة الخصبة الناتجة عن ترسيب النيل.





كما يعمل على منع تغلغل مياه البحر إلى الأراضي الزراعية والمياه الجوفية ما يساعد في حماية التربة من التملّح والمحافظة على خصوبتها، كما تعتبر هذه المنطقة نموذجًا مصغرًا للتوازن البيئي بين النظم البحرية والنهرية.





منطقة البرزخ بمدينة رشيد، فيتو

منطقة البرزخ بمدينة رشيد، فيتو





مدينة رشيد مدينة أثرية كبري

تعتبر مدينة رشيد متحفا مفتوحا حيث تضم العديد من المعالم الأثرية الإسلامية، بما في ذلك 57 أثرًا إسلاميًا، مثل المساجد والمنازل القديمة والتي تشتهر بلقب بلد المليون نخلة نظرًا لانتشار أشجار النخيل فيها.





وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير المنطقة في مدينة رشيد وذلك من خلال إنشاء ميناء صيد حديث في مدينة رشيد، يهدف إلى تحسين صناعة الصيد وتوفير فرص عمل جديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء مرافق للصيانة والتخزين بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.