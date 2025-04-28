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السيرة الذاتية للدكتورة منال مصطفى بعد قرار تعيينها نائبا لرئيس جامعة دمنهور

الدكتورة منال مصطفي،
الدكتورة منال مصطفي، فيتو

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 2025، بتعيين الدكتورة منال مصطفى عبدالحميد محمد عبدالرحمن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 

من جانبه تقدم الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، بخالص التهنئة للدكتورة منال مصطفى، على مهام عملها الجديد متمنيا لها التوفيق والسداد، ومزيدا من التقدم والرقي، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة في مختلف المجالات بالجامعة لضمان سير العملية التعليمية بها على أكمل وجه.


 

وحصلت الدكتورة منال مصطفي على بكالوريوس في العلوم الزراعية – وراثة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف كلية الزراعة جامعة الإسكندرية  الشاطبي 1993، ثم حصلت على درجة الماجستير في العلوم الزراعية – وراثة كلية الزراعة جامعة الإسكندرية 1997 بعنوان دراسات وراثية وبيوكيميائية علي نبات بنجر السكر، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم الزراعية – وراثة كلية الزراعة بدمنهور جامعة الإسكندرية 2004 بعنوان دراسات وراثية علي نبات الزيتون.

 

كما حصلت على  دبلومة TOT من جامعة نوتنج هيل المملكة المتحدة ٢٠٢٣، وشغلت وظيفة مساعد باحث بمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية - مركز البحوث الزراعية 1994- 1995 ومساعد باحث بمعهد بحوث المحاصيل السكرية- مركز البحوث الزراعية- 1997-1995 ومعيد وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة بدمنهور- جامعة الإسكندرية 1998-1997 ومدرس مساعد وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة بدمنهور- جامعة الإسكندرية 2004-1998

 

ومدرس وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة بدمنهور- جامعة الإسكندرية 2004-2011 وباحث زائر بقسم علوم المحاصيل- كلية الزراعة والعلوم البيئية- جامعة إلينوي 2007-2009 وأستاذ مساعد وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة – جامعة دمنهور 2017-2011 وأستاذ وراثة بقسم أمراض النبات- كلية الزراعة – جامعة دمنهور 2017- حتى الآن بالإضافة إلى قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من أغسطس 2024.

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جامعة دمنهور دمنهور رئيس جامعة دمنهور إدارة الدراسات العليا والبحوث كلية الزراعة بدمنهور

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